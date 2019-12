Condusef brinda consejos para lograr éxito en metas financieras

Diciembre es una época de alto consumo, por ello es indispensable no comprar lo que no se necesita

Con el objetivo de que la sociedad mexicana cumpla sus propósitos financieros en el 2020, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)proporciona 12 consejos que serán de utilidad para lograr con éxito las metas en materia de finanzas personales.

El primero de los 12 consejos se basa en elaborar un presupuesto. La Condusef invitar a anotar tanto ingresos como gastos mensuales, de esa manera se podrá saber el dinero destinado a cada concepto.

Pago de deudas, es el segundo consejo. Dicha comisión recomienda pagar primero los adeudos más grandes o que estén produciendo intereses considerables para evitar el incremento.

Diciembre es una época de alto consumo, por ello es indispensable no comprar lo que no se necesita, tampoco lo que no se puede pagar, así como hacer compras de impulso. Aprender a diferenciar una necesidad de un gusto,será beneficioso en materia de finanzas personales.

Como cuarto consejo está el comparar precio y calidad de productos. La Condusef señala que la primera opción no siempre será la mejor y es importante comparar alternativas para así obtener el mejor producto y al mejor precio.

La capacidad de endeudamientoes el quinto consejo. Para calcular dicha capacidad se resta de los ingresos mensuales, cantidad a gastar en un mes y cantidad por ahorrar, el resultado indicará la capacidad de endeudamiento.

Uso responsable de dinero, vía crédito. El dinero obtenido a través de esta vía, es importante considerarla como una extensión mínima de los ingresos, por ello el uso responsable de este recurso financiero evitará la generación de intereses y por ende un buen historial crediticio.

Otro de los consejos a tomar en cuenta es la iniciativa para ahorraruna cantidad fija de los ingresos mensuales.

Condusef indica como octavo consejo la elaboración de un plan de vida financiero que incluya metas realistas con base en ingresos y gastos de cada persona.

Ahorrar para el retiroes el noveno consejo. Pensar en las necesidades de cara al futuro ayudará a la persona en toma de decisiones de consumo del presente. El ahorro para el retiro protegerá el patrimonio económico.

Contratación de un seguro de gastos médicos mayores, brinda protección a los seres queridos en caso de cualquier enfermedad o accidente.

Aunado a la contratación de un seguro de gastos médicos mayores, también es importanteproteger el patrimonio inmobiliarioque pudiera sufrir ante la presencia de un desastre natural o alguna otra eventualidad.

Finalmente, lainversión de capital en Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes)es el doceavo y último paso que recomienda la Condusef para que la sociedad mexicana cumpla sus propósitos financieros en el 2020.