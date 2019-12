Plataformas se unen a la tendencia de reservar viajes sin conocer el destino

En el caso de Latinoamérica, en 2017 se desarrolló en Colombia la plataforma Escappy

Salir de viaje puede resultar estresante debido a los preparativos, organización y elección de destino. Por ello, en recientes años han surgido plataformas y aplicaciones que rompen los esquemas tradicionales de la planeación de un viaje en función de ofrecer una "agencia de viajes sorpresa", donde los usuarios podrán librarse de los preparativos y comenzar un viaje a un destino que conocen hasta pocos días antes del paseo.

En este sentido, reservar un viaje sin conocer el destino se ha convertido en tendencia particularmente en Europa; en el caso de Latinoamérica, en 2017 se desarrolló en Colombia la plataforma Escappy. El proceso es sencillo, y es similar en todas las plataformas: el usuario debe rellenar un formulario parecido al de las agencias de viaje tradicionales, incluirá el número de viajeros, tiempo y fecha que se desear viajar, así como puntos deseados de partida.

Posteriormente, las plataformas presentan al usuario una lista de destinos, con la oportunidad de eliminar alguno en caso de no querer visitar el lugar o ya conocerlo. Asimismo, también cuentan con la opción de elegir el estilo de alojamiento, incluido en el precio final. Cuando se completa el formulario, el destino se revelará 48 horas antes del día del viaje a razón de preparar las maletas con la ropa adecuada y tomar previsiones.

Entre las plataformas que se unen a la tendencia se encuentra Escappy, startup colombiana que contiene destinos a todos los continentes y opción para personalizar la aventura, es decir, el usuario puede elegir qué ciudades y países visitar, así como el tipo de plan, por ejemplo, económico, fiestero, en pareja, religioso, aventurero o gastronómico. Por su parte, la plataforma incluye viajes de tres días hasta planes de larga duración.

Wish and Fly es una compañía que ofrece a sus usuarios paquetes de vuelo y hotel sorpresa para uno hasta seis pasajeros. En este sentido, el cuestionario es más corto a comparación de Escappy, y también los destinos son más reducidos; especialmente se concentran en viaje por Europa con puntos de partida en ciudades de España e Italia. Cabe mencionar, ofrece precios bastante económicos desde los 99 euros.

Flykube tiene sede en Barcelona y destaca por los diversos paquetes ofrecidos, donde el usuario puede escoger entre viajes de larga duración, múltiples destinos, paquetes VIP y de verano. Al igual que el anterior, su oferta se fundamenta en destinos europeos, pero incluye destinos como Dubai como opciones de viaje.

Pack up and Go es una compañía fundada en Estados Unidos con una oferta basada en las "escapadas" de tres noches, sus precios van desde los 400 dólares y cuenta con cerca de 90 destinos dentro de territorio estadounidense. En este sentido, la plataforma busca apoyar el turismo local en ciudades pequeñas y medianas en función de distribuir los beneficios de las grandes ciudades.

De esta manera, el estrés de planear un viaje podrá eliminarse con estas nuevas plataformas que se unen a la tendencia de reservar un viaje sin conocer el destino. Esto podrá incentivar la espontaneidad, turismo local y cultura entre los viajeros del mundo.