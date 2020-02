ABBA podría lanzar nueva música en 2020

El legendario grupo ABBA estrenaría nuevas canciones en 2020, anunció Benny Andersson.

El legendario grupo pop ABBA lanzaría nueva música inédita en 2020. Benny Andersson, uno de los compositores principales del cuarteto sueco, confirmó para la revista británica NME que hay planes serios de entrar al estudio y presentar nuevas canciones después de una pausa de más de 30 años.

ABBA es uno de los grupos pop más exitosos de todos los tiempos. Formado en Estocolmo en 1972 y formado por las cantantes Agnetha Fältskog y Frida Lyngstad y los compositores y músicos Björn Ulvaeus y Benny Andersson, alcanzaron la fama mundial gracias a su triunfo en el Festival Eurovisión en 1974 con el tema "Waterloo". Desde entonces, con su estilo melódico, con producciones pulidas y letras sencillas en inglés para el consumo del gran público, se convirtieron en los artistas más vendedores de toda la década (y uno de los más celebrados de todos los tiempos). Canciones como "Dancing Queen", "Fernando", "Voulez Vous" y "Take A Chance On Me" son parte del imaginario popular y canon del cancionero pop del siglo XX.

Sin embargo, la separación de ABBA llegó en 1982 y no en los mejores términos. Fältskog y Ulvaeus estaban casados; Lyngstad y Andersson, también. Las relaciones en el grupo se tensaron al grado que los matrimonios se rompieron y se hizo imposible seguir. Pero esto no hizo mella en la popularidad de ABBA, que se ha colocado como uno de los grandes referentes del pop de todos los tiempos. El musical "Mamma Mia!", de 1999 (y llevado al cine en 2008) ayudó también a mantener vivas -y en constante rotación radial- las canciones de los suecos.

Por ello, anuncios como el de Andersson han siempre sido tomados con mucha emoción, pero también con cierto escepticismo por parte de los admiradores del grupo. Ya en 2018 los cuatro se reunieron de la manera más amistosa posible para grabar nuevos temas, pero el trabajo se detuvo por "cuestiones técnicas" que nunca se aclararon del todo. En 2019, Björn Ulvaeus también apuntó a una reunión inminente en una plática con The Daily Telegraph.

Benny Andersson aseguró en la entrevista para NME que, a pesar de todo, esperan tener nuevo material "para después del verano, probablemente septiembre". Aclaró, asimismo, no es una decisión que pueda tomar él solo pero es "un objetivo" del grupo.

De ser así, sería el primer material nuevo de ABBA desde "The Visitors", su último álbum con canciones originales, lanzado en 1981.