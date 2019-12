Si aprender inglés resulta frustante, esta app podría ser la solución

Nueve método donde no es necesario aprender oraciones extrañas y rebuscadas

Aprender inglés puede resultar complicado, incluso si las aplicaciones de los smartphones utilizan frases sin sentido, como "We are here and we are a mirror" (estamos aquí y somos un espejo) o "The birds are reading the newspaper" (‘’Los pájaros están leyendo el periódico"), que poco contribuyen a mejorar los conocimientos de los interesados.

Es por ello, Simpler se convierte en una oportunidad entre las aplicaciones para el aprendizaje del inglés con sede en Moscú. Ofrece a los mexicanos un nuevo método de aprendizaje en el que no es necesario aprender oraciones extrañas y rebuscadas que nunca se usarán en la vida real.

De acuerdo con Dmitry Garnik, director de productos de Simpler, la decisión de centrarse en México se debe a que el país obtuvo una puntuación baja en un estudio reciente sobre el dominio del inglés; además de que los estándares educativos en los países en desarrollo avanzan de forma lenta y obsoleta.

La mejor manera de aprender #idiomas, es hablar y practicar. Existen varias técnicas para #ingles. Entérate más ???? https://t.co/dQ72X4H7bB pic.twitter.com/hdG1cye7Vm — My Press (@mypress_mx) July 13, 2018

"Analizando la situación en México, llegamos a la conclusión de que las personas allí podrían beneficiarse enormemente mejorando así su inglés", mencionó Garnik en entrevista. Hablar inglés puede abrir muchas oportunidades de estudio y trabajo, tanto en casa como en otros países, y ahora con el lanzamiento de Simpler, la ayuda está a la mano.

Simpler es una aplicación divertida y cuenta con varios niveles de conocimiento, creados específicamente para el inglés que posee cada estudiante. En esta app, en lugar de una selección por parte de los participantes para empezar, lo primero es completar un breve examen de inglés a fin de determina el nivel del usuario, con el propósito de aprender el vocabulario apropiado, centrarse en las palabras que requieren un poco de atención extra y analizar varias reglas gramaticales en pro de una mejor comprensión, están codificadas por colores.

El diseño de Simpler se debe, según con Garnik, a que analizaron las evaluaciones de sus competidores.

En México Simpler puede descargarse desde Apple Store y Google Play de manera gratuita. Contiene la teoría que necesita cualquier estudiante para avanzar en su aprendizaje del inglés y un "cofre" diario de diez nuevas palabras. Aunque se trata de una aplicación gratuita, un pequeño pago permite a los estudiantes desbloquear varias funciones de aprendizaje adicionales, incluidos tres "cofres" por día y la posibilidad de convertirse en un detective virtual que intenta resolver una serie de crímenes en inglés.

"Sabíamos que a casi todo el mundo le gusta ver series de detectives como Sherlock Holmes y analizar quién es el criminal", agregó Garnik. Por lo tanto, decidimos crear una serie de historias de detectives donde nuestros usuarios pueden investigar crímenes y ganar nuevos rangos uno por uno dentro de una fuerza policial virtual. Es una función muy popular en nuestra aplicación y recibe muy buenas críticas de nuestros usuarios.

Esta app libre de publicidad, ostenta el premio "Golden App" de Rusia en la categoría de productividad, servicios y capacitación; además de ser una de las aplicaciones en la enseñanza del idioma inglés para el programa de control de calidad del gobierno ruso.