Lanzamiento de mega cohete de NASA es aplazado hasta finales de 2021

La agencia espacial de Estados Unidos aplaza el lanzamiento del mega cohete hasta 2021

La Administración de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) suspendió provisionalmente el proyecto del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), un programa espacial insustituible dentro del proyecto Artemis, que tiene por objetivo regresar al espacio profundo al ser humano para 2024 y colocar a la primera mujer en la superficie lunar.

No obstante, el despegue del Sistema de Lanzamiento Espacial con la nave no tripulada llamada Orion se retrasará hasta finales de 2021 por problemas en la gestión del cohete. En 2017 sucedió la misma situación, el despegue de la nave no pudo ser posible por la mala gestión del cohete; los problemas surgieron en un inicio con las pruebas planificadas, eso retrasó el lanzamiento y la NASA adjudica los problemas a los contratos del sistema de aterrizaje tripulado (HLS, por sus siglas en inglés).

En un inicio, la NASA tenía planeado el lanzamiento para 2017, pero la compañía Boeing solo construyó el núcleo del cohete y apenas terminó a principios de 2020, lo que llevó a un duro fracaso del proyecto. A través de un informe de 2019, la NASA aseguró al gobierno de Estados Unidos que existía la posibilidad de aumentar al 43 por ciento el presupuesto de la exploración espacial SLS si se mantienen los aplazamientos del proyecto.

Mientras la agencia espacial de Estados Unidos se esmera por cumplir los objetivos a tiempo durante la administración del presidente Donald Trump, donde pretenden llevar astronautas a la luna en 2024 de la mano con el programa Artemis, los contratistas han tenido problemas técnicos y muchos retrocesos en la administración, eso dio por resultado un aumento de costos de cerca de 2 mil millones de dólares en dos años.

Es importante recalcar, la NASA construyó el SLS como el cohete más poderoso del mundo, con el principal objetivo de regresar al ser humano al espacio, principalmente a la Luna y a Marte. El cohete más grande jamás construido por la NASA mide 64 metros de alto y tiene más de 8 metros de diámetro. Asimismo, está equipado con sistemas de propulsión, tanques propulsores que contienen un total de 733 mil galones de oxígeno e hidrógeno líquido con la prioridad de alimentar los cuatro motores RS-25 durante su lanzamiento.

Su fabricación inicial estaba pensada en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, por la compañía Boeing. Por cuestiones de logística, la compañía terminó construyendo la aeronave en Nueva Orleans junto con mil cien pequeñas y grandes empresas en 44 estados del territorio estadounidense quienes aportaron al proyecto SLS de la NASA a fin de tener listo el mega cohete. A pesar de ello, los retrasos continuaron y el proyecto ahora está aplazado para finales de 2021.