Xi Jiping realizó acciones contra coronavirus antes de reconocerse su severidad

La revista Qiushi dio a conocer un discurso donde el presidente chino expresó su intervención

La revista Qiushi, la cual realiza un análisis teórico de la doctrina del partido comunista, publicó un discurso del 3 de febrero de 2020 del presidente chino Xi Jiping donde se revelan acciones tomadas el 7 de enero de 2020 para contener el coronavirus. A pesar de las instrucciones de Jiping, autoridades de la provincia de Hubei no reaccionaron a tiempo y la propagación de coronavirus fue inevitable.

De acuerdo a la revista, en palabras de Jiping, "emití órdenes durante una reunión del Comité Permanente el 7 de enero para contener el brote. El 20 de enero di órdenes especiales sobre los trabajos para impedir y controlar la epidemia, y dije que teníamos que estar muy atentos a ello". Esto deja claro su conocimiento de la situación real y los pasos a seguir para evitar lo que luego se convirtió en una crisis de salud a causa del brote de coronavirus 2019-nCoV.

Fue el 20 de enero de 2020 cuando el epidemiólogo Zhong Nanshan reconoció que el coronavirus 2019-nCoV se podía transmitir de persona a persona. Por ese entonces, Hubei estaba concentrado en una reunión política anual. Según El País, el alcalde de Wuhan, capital de la provincia, organizaba una comida colectiva con 10 mil familias convocadas y se pretendía dar una sensación de normalidad, sin que se encendieran las alarmas por el brote del virus. Se presume que durante la comida se produjeron contagios.

Asimismo, Xi Jiping dijo el 20 de enero de 2020, el brote de un nuevo tipo de neumonía por coronavirus en Wuhan debía tomarse en serio. En ese momento, la enfermedad estaba extendida en varias regiones de China y en otros países como Corea del Sur, Japón y Tailandia.

Li Keqiang, primer ministro chino viajó a Wuhan y se mantuvo al frente del grupo de coordinación de la crisis, no así Jiping, quien estuvo al frente de la gestión, pero de forma remota. Al mismo tiempo, la viceprimera ministra Sun Chunlan también trabajó al frente de la crisis. La prensa oficial china describió la gestión como "colectiva".

Durante su discurso publicado por Qiushi, Jiping aseverá, habrá castigos para quienes no siguieron las instrucciones del Presidente con relación al coronavirus. Esto denota la posición de liderazgo del presidente chino, en clara alusión a que cuando concluya la crisis, se llevará el mérito a la gestión. Pero en caso de no resolver pronto la cuestión, existen otros intermediarios a quienes se les podría atribuir responsabilidades. Si bien Xi Jiping ejecutó acciones contra el coronavirus antes de reconocerse su gravedad, queda un vacío de qué pudo haber sucedido en cuanto no se controló para finalizar la crisis de salud de inmediato.