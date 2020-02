Científicos encuentran la nomenclatura definitiva para el nuevo coronavirus

La enfermedad se denomina COVID-19, mientras que el virus ha recibido el nombre de SARS-CoV-2

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV), se ha elegido la nomenclatura definitiva para elnuevo coronavirus (CoV), detectado por primera vez en la región de Wuhan, China, en diciembre de 2019; la enfermedad se denomina COVID-19, como indica el origen del brote, y el virus se ha clasificado como SARS-CoV-2, debido al cuadro de infección que lo pone en proximidad con la neumonía originada por el Síndrome respiratorio agudo y grave (SARS).

Para determinar la nomenclatura se llevó a cabo una investigación exhaustiva por parte del equipo que conforma el Coronavirus Study Group (Grupo de Estudio sobre el Coronavirus), bajo la supervición directa del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, y dirigido por Alexander E. Gorbalenya, profesor emérito en bioinformática y virología de la Universidad de Leiden, Holanda.

La investigación titulada Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses - a statement of the Coronavirus Study Group (Coronavirus relacionado con el Síndrome respiratorio agudo y grave: las especies y sus virus - una declaración del Grupo de Estudio sobre el Coronavirus) fue publicada en la plataforma de archivo digital bioRxiv, que lleva lavanguardia en materia de divulgación e investigación sobre el coronavirus COVID-19, el 7 de febrero de 2020, con el objetivo da analizar el parentesco de los virus asociados entre el SARS y el COVID-19.

Como parte de la investigación se emplearon análisis sobre genómica comparada, para detectar las mutaciones en las cepas y encontrar similitudes, filogenia y taxonomía, con respecto a los parentescos posibles, evolución de los virus, con objeto de detectar riesgos de resistencia y contagio, y zoonosis, para analizar la relación de vectores de contagio entre las distintas especies que pueden portar el coronavirus, SARS, y SARS-CoV-2.

Una de laspreocupaciones centralesde la investigación es encontrar el nexo entre las mutaciones del SARS-CoV-2 y suorigen; ya que este tema no se ha determinado un paso directo entre humanos y otras especies presentes en el mercado de mariscos de Wuhan durante la declaración del brote.

Ante la ola de desinformación y fake news que plagan el tema del coronavirus COVID-19, como resalta el grupo FactCheck.org, una organización encargada de dar validez a los datos duros de los medios informativos, la importancia del estudio para determinar su nomenclatura consiste en mejorar la comunicación sobre el brote; de esta manera se facilitarán las labores de divulgación y prevención, como las que lleva a cabo la Organización Mundial de Salud.