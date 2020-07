Lo que hay que saber sobre los preparativos del Mundial de Qatar 2022

Esta Copa del Mundo podrá ser un parteaguas para la historia del fútbol internacional

Durante el encuentro virtual "Conversatorio sobre los mundiales: México 1970 y Qatar 2022", al cual NotiPress tuvo acceso, organizado por la embajada del Estado de Qatar en México, Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Organizador de Qatar 2022 habló sobre los preparativos del encuentro deportivo a 866 días de inaugurarlo.

En este sentido, la organización del mundial de fútbol ha sufrido en logística debido al impacto de la pandemia de Covid-19. No obstante, Al Thawadi indicó,"estamos hablando con la gente de las ligas de Alemania, España e Inglaterra, de Tokio 2020 para ver y guiarnos en cómo podemos afrontar cualquier complicación del coronavirus en el Mundial". Según el funcionario, ya fueron terminados cuatro estados, faltando cuatro más que concluirán en 2021.

#Tecnología | Qatar tiene la firme convicción de dotar tanto estadios como otros recintos deportivos del #Mundial con tecnología amigable con el #MedioAmbiente como por ejemplo luces led. ???? https://t.co/hNDzqqSQxX pic.twitter.com/lkqRAC66Lf — My Press (@mypress_mx) April 3, 2019

Con motivo del 45 aniversario de las relaciones bilaterales entre México y Qatar, al conversatorio también asistieron Mohammed Al-Kuwari, embajador del Estado de Qatar en México; Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol; Graciela Gómez, embajadora de México en el Estado de Qatar; Bora Milutinovic, asesor del Comité Organizador Qatar 2022 y el futbolista mexicano Marco Fabián.

Asimismo, el embajador Al-Kuwari enfatizó que esta Copa del Mundo podrá ser un parteaguas para la historia del fútbol internacional, "estoy seguro que va a ser un evento extraordinario e inolvidable en la historia del fútbol… Los mexicanos se enamorarán de la naturaleza, cultura y gastronomía árabe" mencionó el funcionario. Además, indicó, Qatar recibirá a los aficionados con las tecnologías más avanzadas.

Por otra parte, tanto el secretario Al Thawadi como el embajador de Qatar aclararon algunas de las dudas más frecuentes, como la situación política y social de las mujeres qataríes y el consumo de alcohol durante la Copa Mundial. El secretario indicó, el mundo tiene una idea equivocada de Qatar con respecto a las mujeres, "conservamos algunas cosas diferentes, pero respetando los derechos de las mujeres. Somos como todo el mundo".

#Deporte | Falta el 25% de la infraestructura para el Mundial Qatar 2022.



Alrededor del 75% de las obras requeridas para finalizar la infraestructura que recibirá a los aficionados del fútbol ha finalizado.



????https://t.co/J9zs7uGCwy pic.twitter.com/WLlG1bH9dh — My Press (@mypress_mx) July 24, 2019

De igual manera, aunque el consumo de alcohol no es parte de su cultura, los aficionados podrán encontrarlo en algunas fan zones y tiendas. Asimismo, recordó la experiencia del Mundial de Clubes 2019, donde los fanáticos mexicanos pudieron encontrar bebidas alcohólicas a precio accesible, "aquí es un país en el que van a disfrutar como quieran". No obstante, por disposición de la FIFA, no se podrá beber alcohol dentro de los estadios para salvaguardar la seguridad de los asistentes.

Respecto al viaje a Qatar, Al-Kuwari informó que los mexicanos con pasaporte vigente no necesitarán visa para entrar a territorio qatarí, "nuestra embajada está siempre para resolver las dudas de todos con respecto a la visita a nuestro país". A pesar de los efectos de la pandemia de Covid-19, los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 van viento a popa para ofrecer a los aficionados una gran experiencia.