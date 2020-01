La controversia entre creadores y consumidores que el CEO de Microsoft busca resolver

Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirmó existe un desequilibrio en los usuarios pues se prefiere el consumo por encima de la creación

Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirmó existe un desequilibrio en la forma en que los usuarios utilizan sus smartphonespues se prefiere el consumo por encima de la creación. Su declaración se generó en una conferencia de prensa el 20 de enero de 2020 durante la promoción de Teams, una plataforma de chat lanzada en 2017. Esta situación representa para el Nadella un desafío, una oportunidad y también una responsabilidad. La controversia entre creadores y consumidores fue utilizada por el jefe de la empresa creadora de Windows como una analogía y por supuesto, publicidad de la marca.

Luego de anunciar en noviembre de 2019 que la plataforma alcanzó los 20 millones de usuarios activos diariamente, una gran ventaja sobre su competidor principal Slack quien sólo llegó a los 12 millones en octubre del mismo año, el equipo de Microsoft decidió realizar una gran campaña publicitaria a nivel global para continuar la racha de aceptación de la plataforma de chat.

Con esta campaña en mente, el CEO de la empresa de Redmond afirmó que el desequilibrio entre la preferencia de los usuarios por consumir en vez de crear puede solucionarse con propuestas como Teams y traer de vuelta "el poder de los equipos", su frase favorita. Todo se resume a una cuestión de hábitos de los usuarios.

Sin embargo, ¿qué tan cierta es esta afirmación? El CEO se basó en la cantidad de usuarios que utilizan redes sociales como Facebook y Twitter, pero considerar a todos los usuarios cómo sólo consumidores por ser parte de una enorme red social. Pero este criterio deja de lado a las personas que utilizan estas mismas redes con otro fin, pensando en las tiendas virtuales o los influencers.

La distinción entre consumidores y creadores puede parecer simple pero depende de la perspectiva: aunque alguien puede considerar a cada uno de los usuarios de TikTok como consumidores, los más de 500 millones de perfiles están creando contenido que será consumido en otras redes; mismo caso Instagram donde los influencers creadores de contenido son empleados por las empresas para difundir sus productos.

Asimismo, existen startups y demás proyectos que apuestan por crear sus propias apps para smartphones. De acuerdo con MultiAtlas existen alrededor de 8 millones de apps en Google Play, 2.2 millones en AppStore, 669,000 en Windows y 600,000 en Amazon; si bien no todas son de excelente calidad, las personas también optan por crear aplicaciones diferentes a las que se ofrecen.

Teams, a pesar de su gran éxito en 2019, no es la única opción existente en el mercado para coordinar un equipo. Páginas que tienen su aplicación disponible en Android o iOS como Trello, Google Drive, Notion o Slack, entre otras, también ofrecen conectar a las personas para realizar los trabajos necesarios.

Aunque Microsoft presenta Teams como una opción diferente a las redes orientadas al consumo, no advierte que las mismas redes ofrecen otra alternativa como creadores a los usuarios.

Esta controversia entre consumidores vs creadores no terminará con una sola plataforma y el tema no puede simplificarse en que existen unos y otros, los usuarios pueden ser ambos en distintos tiempos y redes, pero es seguro que siempre habrá formas creativas para el uso de smartphones para ser unos u otros.