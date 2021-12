¿Cómo es la autopercepción de bienestar de los mexicanos en 2021?

Los indicadores de bienestar muestran que los hombres tienen un índice anímico mayor al de mujeres

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de laEncuesta Nacional de bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021. En la conferencia realizada el 14 de diciembre de 2021, Julio Santaella, presidente del INEGI, indicó dentro de los niveles de satisfacción y balance anímico, hay puntos que deben ser debidamente atendidos. Los resultados arrojaron que los hombres tienen un índice anímico mayor al de las mujeres.

La información fue recabada en junio y julio de 2021 en 24 mil viviendas a nivel nacional. El rango de satisfacción va de -10 a +10, y Nuevo León con 8.8 puntos fue la entidad con mayor nivel de satisfacción y la CDMX, con 8.15, la de menor.

De acuerdo al INEGI, en promedio el balance anímico en México es de 5.7 puntos. Además los hombres tienen un balance anímico mayor en cuanto a las mujeres con un promedio de 5.49 y 4.69, respectivamente. Julio Santaella explicó a NotiPress que los datos presentados pueden servir de referencia para la creación de políticas públicas para aumentar el índice anímico nacional. Asimismo, enfatiza en la necesidad de revisar si la diferencia anímica entre hombres y mujeres responde a una problemática de diferencia de género.

"Encontramos que las mujeres tienen un disfrute de vida menor al de los hombres y es algo que llama la atención, pero no extraña. Pues los elementos de "Qué tan libre me siento para cumplir con lo que quiero hacer en mi vida" muestra una diferencia muy significativa. Además de que la violencia domestica influye directamente en el estado anímico. No es de extrañar de que existan estas brechas, pero sÍ es algo que debe ser atendido", indicó Gerardo Leyva, director de investigación del INEGI.

Además, la ENBIARE arrojó que 15.4% de la población adulta padece depresión: 19.5% para el caso de las mujeres y 10.7% de los hombres. Por otro lado, 19.3% presenta síntomas de ansiedad severa, y 31.3% ansiedad mínima o en algún grado. La ENIABRE capta una visión del bienestar cuyo punto de partida es la perspectiva de la persona, vinculando distintas dimensiones de su vida y de su existencia social.