Esta semana habrá movimientos en economía, negocios y trabajo

Será una buena semana para plantearse nuevos desarrollos, nuevos propósitos

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2020)

Esta semana tenemos presente la energía del arcano XXI del tarot, "El Mundo", es un augurio bastante prometedor, sobre todo en lo que implica el movimiento en el mundo, llámese economía, negocios, entre otros., dándonos la apertura que necesitamos para establecer un nuevo rumbo o camino del que ya veníamos transitando, será una buena semana para plantearse nuevos desarrollos, nuevos propósitos, nuevas metas y objetivos, acoplarse a la situación y mejorar los servicios que hoy se requieren, será una inversión y transformación interesante por hacerse, para darle un plus a tu empresa o tu negocio.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Elevar la consciencia ya no solo es un acto espiritual, sino una oportunidad de crecimiento en términos tanto personales como de negocios, teniendo una mentalidad más abierta, podrás darte cuenta del alcance que puedes tener en todo tu ámbito profesional. Es necesario que tengas una depuración en tu equipo de trabajo o busques alejarte de aquellos(as) que son potenciales tóxicos para tu desarrollo, mantener tu comunicación en un alto nivel de honestidad te puede contribuir con lo anterior, recuerda que la verdad es un argumento difícil de vencer y siempre aleja a aquellos a quienes incomoda.

Es importante que esta semana te enfoques en fortalecer a todo lo que hace que tu empresa, negocio, inversiones y/o proyectos se mueva, crezca o avance, pensar en que tienes a todo un equipo que te apoya y contribuir a ellos puede ser tu mejor jugada a partir de hoy para poder crecer aún más. Importante concentrarse y enfocarse en vínculos profesionales que te ofrezcan un potencial crecimiento; sin embargo, no se trata de un crecimiento temporal sino de un crecimiento importante, sé intuitivo y elige inteligentemente.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Es momento de cambiar tus malos hábitos por nuevos que te lleven a un círculo virtuoso, sobre todo en temas de sanidad y equilibrio entre lo que deseas y lo que haces para tener lo que deseas (trabajo-gozo y/o placeres), se te presentan desafíos interesantes a partir de esta semana en donde existen las posibilidades de que cambie tu rutina, tu ritmo laboral e incluso tu economía, solo ten presente que todo cambio es positivo. Es importante que tu comunicación en tu ámbito laboral este enfocada a fortalecer los vínculos entre tus colegas o tu equipo de trabajo y que exista un delegación de responsabilidades para poder generar un mejor circuito de trabajo.

Te has preocupado mucho por tu economía y has pasado por alto que no has tenido tantas bajas como lo piensas; sin embargo, reorganiza tus gastos, inversiones y lugares en donde estás realizando inversiones, existe una pequeña fuga por ahí. No te resistas al cambio y deja que suceda, a nivel profesional te vas a ver favorecido(a).

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Has estado mucho tiempo metido(a) en tu cabeza y esto te ha provocado un desgaste de energía por las historias que te has creado, requieres de hacer algo para que tu energía cambie y te des la oportunidad de enfocarte en la acción. Esta semana será de buenos cambios, tanto para reorganizar y reestructurar todo lo relacionado con lo laboral como también en lo personal, posiblemente exista un cambio de lugar de trabajo o una reubicación, acéptala, te sentará bien.

Tu comunicación a partir de estos días debe estar dirigida a crear puentes, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, si trabajas en relaciones públicas o te dedicas a tratar y generar vínculos interesantes entre empresas o algo similar es importante que te enfoques en desarrollar esta cualidad, pues detalles en cómo te comunicas han sido la fuente de que acuerdos o contratos no se afiancen lleguen a una concreción

Se te invita en los próximos días a que te abras a sanar relaciones interpersonales, con tu equipo de trabajo para ser un poco más precisos, hazlo, te sentará bien y podrás sacar de tu cabeza muchos malentendidos. Si existe algo que en tu círculo o ámbito laboral te esté molestando o incomodando, es importante que alces la voz y que aclares y resuelvas el tema, te va a traer mucha contribución.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

Esta semana será para revisar cuentas, operaciones bancarias, estados de cuenta y situaciones similares, viene un cambio interesante en tu economía, pero debes ser cauteloso(a) para que no salgas perjudicado(a) en el proceso. Si estas al mando de una empresa, negocio o proyecto, estás en una semana interesante para hacer planteamientos de cambio y expansión con respecto a una responsabilidad social, podrían ser temas de ecología o algo similar, inténtalo, a un mediano-largo plazo , va a ser un ingreso interesante, libérate de muletillas y de querer "no" decir lo que no es tan prometedor con tu equipo de trabajo, hablar siempre con las cartas reales sobre la mesa traerá más oportunidades de resolución y de avance.

Estas semanas se te invita al silencio y a la discreción en temas de importancia o relevancia en tu trabajo, deja que quien sea responsable de distribuir y hacer llegar esa información lo haga, puedes verte comprometido(a). Utiliza tu creatividad dentro de tu trabajo para mejor algo, ya sea para beneficio interno o incluso para mejorar un servicio o un producto, ten el valor y hazlo, ya no escondas ese talento que puede abrirte las puertas a muy buenas posibilidades y oportunidades.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

La energía te invita esta semana a que pierdas el miedo del "qué dirán", en términos de dar tu opinión en juntas o reuniones, es momento de que expreses tu punto de vista, puede ser una buena oportunidad para generar algo positivo y una posible salida a cierto tema que ya tiene tiempo estancado, no te sientas culpable de los resultados, serás la invitación esta semana a la verdad, a la solución y las renegociaciones, ábrete a escuchar a los demás si lo que deseas es ser escuchado(a), eso traerá a ti la comunicación que has estado buscando, de constante honestidad y contribución.

Pon especial atención en tu actitud con el dinero, has percibido que el dinero no está llegando como antes, y si, es verdad; sin embargo, si amplias tu visión de negocios o inversiones te llevarás una sorpresa agradable en las siguientes semanas, es buen tiempo para que pruebes cosas nuevas. Haz lo que te gusta con la misma pasión con lo que transmites, eso contagiará a la gente alrededor tuyo y mejorará la calidad tanto en tu trabajo con el de otros.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE

La única persona que puede generar cambios positivos, tanto en su persona como en su entorno eres tú, no esperes más para hacerlo, elige a quienes quieres que te rodeen y cambia tu actitud para con los demás a una manera más amable de ser, sucederá algo esta semana que te hará sentirte liberado, ya sea de una carga, de una responsabilidad que no te correspondía o bien de algo que te hacía sentir pesar o angustia, cuida los celos o la envidia con tu equipo de trabajo, puede estar afectando tus canales de comunicación y eso puede perjudicarte, sé más inteligente y comunícate en pos de la solución.

Si estás pensando en hacer una inversión o tomar una elección que parece arriesgada para tu negocio empresa, deja el miedo a un lado y arriésgate, es una oportunidad muy prometedora. Trabaja en los juicios que emites a las personas que te rodean, no confundas ser crítico con criticón.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Es importante que hables en todo momento con la verdad, que expreses no lo que "quieres dar a entender" sino lo que verdaderamente tiene que ser dicho, poner atención en esto puede mejorar algunas relaciones que se pudieron haber visto comprometidas, especialmentelas personas que conforman tu equipo de trabajo o tu empresa, pues por ellos es que hoy estás en donde estás, hay ciertos patrones que has estado repitiendo en torno a una "comunicación efectiva", sin embargo las situaciones no están saliendo como has estado esperando.

Requieres de trabajar tus emociones para que no tengas una afectación en tu círculo profesional, pon especial atención en esto. Existe la posibilidad de que tengas que resarcir viejas relaciones.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

Esta semana te invita a la depura y a la limpieza, ya sea tu espacio de trabajo, tu habitación y tus relaciones, te has mantenido en la apreciación de lo que sucede a tu alrededor y con las personas en que confías, pero puede que estés perdiendo algo de vista, abre bien los ojos y aunque es bueno que tengas confianza, piensa dos veces antes de aceptar cualquier propuesta, no es buen tiempo para elegir ir por un camino distinto, no tengas miedo de decir la verdad, es importante que te mantengas honesto(a) cuando busques comunicarte con tu equipo de trabajo, eso te hace diferente del resto.

Cuida bien a las personas que tienes alrededor, hay algunos que no están tan contentos de ver como has crecido, tú sigue por donde vas, y mantente firme en lo que es congruente con tu persona y con tus objetivos. Viene un regalo interesante, esta semana se abren las puertas del dinero para ti, quizá cuentas pendientes, pagos de personas a quienes habías prestado o bien un ajuste de cuentas en el que terminas favorecido(a).

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

La energía te invita esta semana a aprender de aquellos que te rodean, existe la posibilidad de que te pongan a trabajar en equipo con alguien que puede ser un buen guía para ti o que puede aportar mucho a tu crecimiento profesional, debes guardar silencio con respecto a lo que ganas, no siempre alardear de ello te traerá beneficios, se te invita a la contemplación de escenario completo antes de emitir tu opinión sobre temas de importancia en tu trabajo, sobre todo si son temas que pueden poner en riesgo inversiones, o proyectos importantes.

Refuerza tus sociedades o a la persona que trabaje más cerca de ti, el hecho de que hagas esto, traerá beneficios y mejoras en tu profesión, como un ascenso, por ejemplo, es importante que aprendas a trabajar en equipo, trabajando en equipo, no siempre podrás ser líder.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Esta semana es tiempo de oportunidad, para que pongas por escrito tus ideas y tus propuestas, tanto personales, como dentro de tu círculo laboral, pon suma atención en que estén plasmadas y sean congruentes con tus objetivos en este momento, de lo contrario podrías generarte compromisos que no deseas, busca expresar mejor tus ideas al momento de hablar o comunicarte, sé gentil y amable, aunque las personas a tu alrededor no compartan tus objetivos, siempre es elegante comunicarse adecuadamente y respetar a los demás también con la manera en la que nos comunicamos.

Aparecerán esta semana algunos proyectos o propuestas tentadoras, sin embargo, existe la posibilidad de que, en un corto plazo, no resulten como te lo plantearon o bien como tus esperas, sé inteligente y elige bien en dónde y cómo quieres invertir tu tiempo, tu esfuerzo y tu compromiso. Regálate tiempo para ti mismo(a).

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

Se presentan personas del pasado con el objetivo de encontrar una alianza contigo, considera todos los puntos a tratar, existe la posibilidad de que sea algo en donde valga la pena invertir, energía, dinero, esfuerzo, etc., no tengas miedo de cómo se presentan las situaciones esta semana, trata de no engancharte y resuelve tanto como este en tus manos, pon los pies en la tierra y lleva tu comunicación al mismo plano, tiendes a perderte en tus ideas y eso provoca que no seas concreto(a) al momento de comunicarte.

Hay un proyecto importante, y para este necesitaras tiempo a solas, si dependes de alguien o estás trabajando bajo el cargo de alguien "superior", pide este tiempo y este espacio. Requieres también de cortar relaciones y contacto con las personas que representen incomodidad en tu vida, sobre todo personas en las que crees que puedes confiar.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Piscis, dejar atrás lo que han sido tus patrones de comportamiento seguro te sacará de tu zona de confort, pero este cambio representará un punto y aparte en tu vida profesional, retoma algún proyecto que tenías pensado realizar, es buena oportunidad para ello y te traerá regocijo y energía positiva trabajar en algo que sería tuyo, es requerido que expreses cuando sea necesario poner un límite a alguien, generalmente eso lo guardas para ti y después te atormentas, cambia el patrón y vive los beneficios que esto te puede traer.

Será de importancia que te límites y que pongas altos necesarios con respecto al tema del respeto de tu tiempo de trabajo, o bien que solicites la remuneración adecuada por tu tiempo. Si tienes que apartarte de algún espacio o de alguna persona, hazlo, esto te dará calma y te permitirá desenvolverte mejor.