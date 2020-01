Doble nominación para Scarlett Johansson en los premios Oscar 2020

La actriz estadounidense es nominada a los Óscar por primera vez y por partida doble

Scarlett Johansson es una actriz, cantante y modelo estadounidense quien a sus 35 años de edad ha logrado lo que muy pocos: obtener una doble nominación en una misma edición de los premios Óscar. Este doblete de nominaciones solamente se ha visto en 12 ocasiones anteriormente ocurriendo la última vez en 2007 con Cate Blanchet. Otros de los actores y actrices que han repetido este reconocimiento son: Julianne Moore, Al Pacino y Jessica Lange, por mencionar algunos.

La fama internacional llegó a Scarlett con la películaThe Horse Whisperer en 1998 y obteniendo el reconocimiento de los críticos un par de años más tarde con la película Ghost World. Otras de las cintas en las que ha participado son Lost in Translation y Girl with a Pearl Earring obteniendo un premio BAFTA y nominaciones en los Globos de oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Inició su carrera musical en 2008 con el álbum titulado Anywhere I Lay My Head.

Uno de los personajes que más reconocimiento le han dado entre el público joven es el deLa viuda negra, papel que lleva interpretando durante varios años en el Universo cinematográfico de Marvel.

2019 fue un año muy exitoso para la Neoyorkina, pues participó en las cintasHistoria de un matrimonio y JoJo Rabbitpor las cuales está nominada a los premios cinematográficos más importantes de Estados Unidos en las categorías de Mejor actriz y Mejor actriz secundariarespectivamente.

Historia de un matrimonio es una película dramática escrita y dirigida por Noah Baumbach y producida por Heyday Films y Netflix. En esta cinta Johansson comparte créditos con Adam Driver, Laura Dern, Ray Liotta y Alan Alda. Este largometraje nos habla de una ruptura amorosa que deviene en un divorcio entre sus protagonistas; los deseos, aspiraciones y añoranzas de ambos personajes se han bifurcado dejando a su pequeño hijo en medio de una pelea necesaria pero no deseada. Historia de un matrimonio compite por un total de seis estatuillas.

JoJo Rabbit, por su parte, es una comedia negra escrita y dirigida por Taika Waititi, protagonizada por Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell y Scarlett Johansson. "Jojo «Rabbit» Betzler es un solitario muchacho alemán, que ve cómo su mundo da la vuelta cuando descubre que su madre soltera, Rosie, está escondiendo a una joven judía en su ático. Ayudado solo por su idiota amigo imaginario, Adolf Hitler, JoJo debe enfrentarse a su ciego nacionalismo". De igual manera, esta cinta compite por 6 estatuillas.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Scarlett Johansson es nominada en los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y lo ha hecho por la puerta grande con este doblete. No será sino hasta el próximo 9 de febrero cuando el mundo sepa si logra hacerse de algún galardón.