Cómo atinar con el regalo ideal para mamá el 10 de mayo

En 2022, 10 de mayo cae en martes ¡a celebrar desde el domingo!

Aunque no es claro el origen de la celebración del 10 de mayo, siempre se considera una fecha importante por ser en la cual se agradece a quien, de manera coloquial se dice, da la vida. Esta difundida imagen de la madre como protectora amorosa e incondicional, motiva a las personas a esforzarse en el día para su reconocimiento. En este sentido, una opción para el Día de las Madres, de hecho en tendencia, es el brunch o desayuno tardío

La etiqueta de esta fecha ha pasado por momentos polémicos en cuanto a los regalos para otorgarle, entre algo para facilitarle las labores del hogar contra algo que ella pueda disfrutar. Si bien, mamá, seguramente agradecerá hasta los obsequios del corazón, hechos con las manos, también puede resultar emotivo sorprenderla con algún detalle que se adecúe a sus gustos.

Siempre una opción polémica, pero real, que quizá algunas madres sí agradecerán, esaliviarles la carga de las labores domésticas con algún aparato electrónico como una lavadora o licuadora más modernas. O tal vez dentro del mismo índole, una televisión o un teléfono celular que haga de sus escasos momentos de ocio, algo más divertido.

Pasando de dicha opción, la cual puede no ser bienvenida e incluso si no se tiene el cuidado suficiente puede resultar ofensiva,hay otras opciones menos peligrosas.El regalo, puede ir acompañado de, o incluso ser, un día de spa, donde ella se pueda sentir relajada y consentida. Sin embargo, hay algo importante de tomar en cuenta, no para todas las personas es agradable la idea del tipo de contacto físico implícito en la estancia en un spa.

Otra opción podría ser llevarla de compras, aunque es sabido el sentimiento de culpa que muchas veces impide a las madres, expertas administradoras, disfrutar realizar gastos por considerarlos "innecesarios". Se corre el riesgo de ponerla en una situación incómoda donde termine eligiendo algo que no es de su completo agrado solo para no rechazar la atención.

Hasta una tarde de películas, un paseo, un perfume o joyería implican adivinar un poco los gustos y el ánimo de la persona, por lo tanto complementar estos obsequios no puede fallar. Tratando de no arriesgarse a generar un momento que manche la emotividad del día, una opción, de hecho en tendencia, es el brunch o desayuno tardío. Salón Lago Esmeraldacompartió con NotiPress su filosofía culinaria, reinventar lo clásico de la comida mexicana conservando sus sabores tradicionales. De este modo Lago Esmeralda se propone comouna opción para celebrar a mamá, funcional por múltiples razones.

Conocerá un lugar donde ella pueda disfrutar en compañía de sus seres queridos a través de un momento tan íntimo de reunión como lo es compartir una comida. Además de una versátil propuesta gastronómicaque incluye fruta, salsa veracruzana, quiche Lorraine, chilaquiles si gusta de algo más tradicional.

Lo importante, es considerar aquellas cosas que realmente disfrutará la festejada, pues todas ellas tienen diferentes personalidades y gustos. Sin embargo, casi todas disfrutan poder compartir con sus seres más amados, por eso Salón Lago Esmeraldacompartió a NotiPress, ofrecerá un menú especial el 8 de mayo de 2022.