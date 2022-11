Claves por las que la moda genderless es tendencia

Refleja que las creaciones sociales de masculinidad y feminidad cada vez se diluyen más

Las fronteras de género son cada vez más difusas en la industria de la moda, con las nuevas generaciones mostrando un creciente interés por la ropa sin género. La tendencia no es nueva en estos tiempos, explicó laFacultad de Diseño de ESDESIGN, Escuela Superior de Diseño de Barcelonaa NotiPress mediante un comunicado. Pero sin duda ha cobrado impulso, especialmente con estrellas mundiales como Harry Styles que han desterrado las nociones de género de sus armarios.

Desde bolsos y zapatos hasta abrigos y camisas, el prêt-à-porter unisex están en auge en el mundo de la moda ahora mismo. "La moda siempre ha sido una forma de expresar nuestro verdadero yo al mundo. Para expresarse libremente, hay que desafiar las reglas arcaicas derivadas de la percepción de la sociedad sobre el género. En resumen: puedes llevar lo que quieras", señalan los expertos.

En los últimos años, la moda genderless se aleja de todas las normas de vestimenta basadas en el género de la persona. Se puede decir que la gente ya no quiere regirse por los dictados preconcebidos de la moda. Jaden Smith, el hijo de Will Smith, se considera uno de los principales abanderados de la moda genderless, lució un look elegante con una chaqueta de cuero y una falda mientras realizaba una campaña publicitaria de Louis Vuitton para mujeres en 2016.

Por lo tanto, la moda genderless refleja que las creaciones sociales de masculinidad y feminidad cada vez se diluyen más. La ropa ya no es una herramienta para define lo que un hombre o una mujer debe usar. Hombres con falda o mujeres con pantalón y corbata, ¿por qué no? ¿Quién decide lo que puede llevar cada persona? Ese es el principal argumento que aduce la moda genderless, que una persona no debe ponerse la ropa con la que se sienta más cómodo e identificado.