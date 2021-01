Sony estrena Smart TVs, drones y tecnología para conducción autónoma en CES 2021

Nuevo televisor Bravia con procesador XR incluirá plataforma de streaming

En el primer día del Consumer Electronics Show 2021 (CES 2021), la feria tecnológica más importante del año, Sony dio un avance de las más recientes innovaciones en entretenimiento. Entre estas, destaca el televisor Sony Bravia con procesador XR, la cual incluye Bravia Core, una plataforma de streaming capaz de reproducir contenido a 80 megabits por segundo. Así como tecnología para conducción autónoma, audífonos capaces de recrear una sala de mezcla de audio y un nuevo formato de conciertos musicales fueron anunciados.

Bill Baggelaar, vicepresidente ejecutivo y gerente de Sony Innovation Studios, presentó el más reciente televisor de Sony: Bravia Z9J. Este televisor cuenta con un procesador XR que ofrece contenido a gran contraste, color, claridad y movimiento. Asimismo, cuenta con Bravia Core, plataforma con acceso a contenido de Sony Pictures y títulos de IMAX. Este televisor cuenta con tecnología inmersiva de sonido en 360 grados y su procesador puede transmitir hasta 80 megabits por segundo, igual a los discos Blu-ray 4K UHD.

Kenichiro Yoshida, presidente y CEO de Sony Corporation, abrió su presentación en el CES 2021 introduciendo la consola de PlayStation 5, con una velocidad de hasta 10 gigabites por segundo llamada Lightning. Por su parte, Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, indicó, con la tendencia de PlayStation de contar historias, este año algunos de sus videojuegos se convertirán en películas. Producida por PlayStation Studios, se lanzará la película del videojuego Uncharted, interpretada por Tom Holland, asimismo, se espera en 2021 la versión fílmica de The last of us, la cual estará disponible en las plataformas de HBO.

También, fue presentada por Yoshida la tecnología Visión S, un sensor capaz de procesar la información del entorno en tiempo real para favorecer la conducción autónoma de automóviles. El CEO de Sony Corporation cerró su participación, a la cual NotiPress tuvo acceso, con la presentación del dron Airpeak, al cual se puede adaptar la cámara Alpha de Sony y así poder filmar escenas dinámicas y estables.

Baggelaar también anunció un mecanismo creado por Sony capaz de simular una sala de mezcla de audio profesional en 5.1 y 7.1 canales llamado 360 Virtual Mixing Environment (VME). Este avance permite trabajar en la mezcla de audio profesional desde casa o escuchar una mezcla de audio profesional en cualquier lugar.

Por último, Dennis Kooker, presidente de negocios digitales y ventas en Estados Unidos de Sony Music Entertainment, anunció la nueva forma de conciertos en dispositivos electrónicos. Se trata de una reconstrucción hecha con realidad virtual (RV) de una presentación en vivo. En colaboración con Verizon, Sony Music Entertainment mostró parte de un concierto de la cantante Madison Beer en la sala de conciertos virtual de Sony, la cual, anunció Kooker, pronto estará disponible para la RV de PlayStation 5, dispositivos móviles, plataforma de streaming, entre otros.

Durante el CES 2021 se espera más profundización sobre estas innovaciones tecnológicas en el mundo del entretenimiento por parte de Sony. Sin embargo, dejan un precedente de los logros y avances de una de las más grandes empresas en negocios tecnológicos.