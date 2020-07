Nueva consola Xbox será 4 veces más potente que el Xbox One X

Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft, será 4 veces más potente que el Xbox One X

Con la llegada de la nueva generación de consolas, Microsoft se considera listo para empezar a comercializar lo que para ellos es una de las mejores versiones del Xbox. Según la compañía a través de su blog oficial, la Xbox Series X será 4 veces más poderosa que su predecesora la Xbox One X.

La nueva consola contará con una arquitectura muy similar a una PC Gamer, con un procesador RDNA 2 y Zen 2 fabricados por AMD a la medida, una GPU con 12 teraflops de potencia, un sistema de almacenamiento tipo SSD de 1TB y una API DirectStorage con Sampler Feedback Streaming (SFS). Esta tecnología va permitir al GPU cargar sólo las texturas necesarias durante el juego sin afectar el motor gráfico o su jugabilidad.

De esa manera, la consola podrá reducir los tiempos de carga sin afectar la calidad de los juegos, combinando el soporte acelerado de un hardware de última generación que logra ahorros de tiempo sin perder calidad de rendimiento, convirtiendo al nuevo Xbox 4 veces más potente las anteriores versiones.

Jason Ronald, director de administración de programación de Xbox Series X, mencionó que con la nueva consola buscan encontrar un buen equilibrio entre potencia, velocidad y rendimiento a fin de no limitar la ambición creativa de los desarrolladores de videojuegos.

Otro factor por el que está apostando la compañía es por brindarle a los gamers la opción de elegir en qué consola quieren seguir jugando, si en una de última generación o en su antigua Xbox One, por ello, con el Xbox Game Pass Ultimate los usuarios podrán tener sus juegos no sólo en consolas, sino también en dispositivos móviles ya sea en sistema operativo iOS o Android.

Por otra parte, Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de gaming en Microsoft, apuntó que la compañía dejará de producir la edición Xbox One X y el Xbox One Digital Edition para enfocarse de lleno en su próxima plataforma; a pesar de ello, Spencer confirmó que continuarán fabricando la Xbox One S y las otras versiones se podrán conseguir mientras haya existencias en las tiendas físicas o en línea.

Asimismo, los especialistas aseguran que Microsoft busca con esta decisión reducir el número de consolas disponibles en el mercado con el fin de no confundir a los usuarios y tener en stock modelos específicos para aquellas personas que desean obtener una nueva Xbox. También, la compañía pretende lanzar una versión más económica de la Xbox Series X conocida con su nombre clave Project Lockhart, la cual podrá competir en los mercados con la versión digital del PlayStation 5, pero por ahora se desconoce la fecha oficial de su salida.