Conoce las características que buscan los fans en el nuevo PlayStation 5

Los consumidores de PS5 buscan características que Microsoft ha prometido a los fans con Xbox Series X

La consola de nueva generación de Sony, PlayStation 5, permanece en un aura de misterio ante la comunidad y el mercado. Con el lanzamiento de su consola a finales de 2020; los fans y consumidores han solicitado, tanto en foros de la comunidad de Sony y en redes sociales, aspectos que consideran indispensables para la generación de consolas que se estrenará en 2020.

Juegos exclusivos es el aspecto principal que los fans de la marca esperan ver a lo largo de la vida del PS5. Godfall es el único juego confirmando exclusiva con la consola de Sony, el cual ya ha tenido tráilers y un poco de la historia revelada; de igual forma se espera que la saga Uncharted, God of War, The Last of Us, Days Gone y Gran Turismo tenga presencia en la consola.

El soporte para los juegos de anteriores versiones de PlayStation es algo que los fans llevan pidiendo durante la vida del PS4; el Xbox One incluyó entre sus servicios la retrocompatibilidad con juegos de Xbox Original y Xbox 360, los usuarios de Sony buscaban tener la misma apertura a usar sus viejos juegos en la consola. Con la promesa de Xbox Series X de retrocompatibilidad con todas las versiones de Xbox anteriores, los usuarios de PlayStation buscan tener la misma posibilidad en su PS5.

Con la inclusión de un disco duro de estado sólido, el PS5 promete reducir los tiempos de carga de pantallas, entorno en las zonas abiertas de juegos de mundo abierto y menús dentro de juegos. Harding-Rolls, director de investigación y análisis de videojuegos en IHS Markit mencionó: "Esto debería ayudar a instalar juegos a partir de copias físicas y también a iniciar juegos para jugarlos. A menudo puede llevar minutos entrar a un juego, lo que puede ser frustrante".

Microsoft, decidido a introducir al mercado el streamingde videojuegos, ha impulsado a Sony a buscar alternativas que lo pongan a la par de su competidor. Con la alianza entre Sony-Microsoft para hacer uso de Azure para sostener los servicios en la nube de PlayStation, los fans también esperan tener disposición un servicio similar al de xCloud, considerando que Stadia está completamente enfocado a ese tipo de servicio junto a NVIDIA; con su servicio NVIDIA Geforce Now, ofrecerá un servicio similar pero utilizando una PC como medio de transmisión a dispositivos móviles, entrando de igual forma al mercado de streamingde videojuegos como sus demás competidores. Sony busca, de alguna forma, no quedarse atrás con este tipo de servicios asociándose con Microsoft.

Se mantiene la incertidumbre de cuál será el entorno o formato ideal que Sony espera para presentar su nueva consola, pese a ello, los fans tienen alta expectativa sobre si sus peticiones puedan ser escuchadas y se cumplan los puntos mencionados. Con fecha de lanzamiento a finales de 2020, se espera que PlayStation 5 cumpla con las peticiones de sus consumidores.