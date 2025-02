Meta enfrenta un 2025 decisivo al debatirse el metaverso entre la visión y el fracaso

Meta apuesta todo en 2025: el metaverso entre la gloria y el fracaso

Metase encuentra en un punto de inflexión. Según un memorando interno de Andrew Bosworth, director de tecnología de la compañía, 2025 será el año clavepara determinar si la apuesta por la realidad mixta será considerada una visión innovadora o un fracaso histórico.

En el documento titulado "2025: The Year of Greatness", Bosworth destacó la urgencia de impulsar las ventas, la retención y la participación de los usuarios en el metaverso. En particular, subrayó la importancia de Horizon Worlds, afirmando que su éxito en dispositivos móviles es fundamental para que los planes a largo plazo de la compañía tengan una oportunidad real de consolidarse.

Además, Meta planea lanzar en 2025 una serie de dispositivos portátiles impulsados porinteligencia artificial a través de su división Reality Labs. No obstante, la compañía no reveló detalles específicos sobre estos nuevos productos.

A pesar de que Reality Labs alcanzó ingresos récord de 1.080 millones de dólares en el último trimestre de 2024, la división registró una pérdida operativa de 4.970 millones de dólares, la más alta hasta la fecha. Desde 2020, las pérdidas acumuladas superan los 60.000 millones de dólares, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la estrategia de Meta en el metaverso.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, también reconoció el desafío que enfrenta la compañía en 2025, describiéndolo como un "año intenso". En una comunicación interna, enfatizó la necesidad de mantener la vanguardia tecnológica, especialmente en el desarrollo de gafas inteligentes con IA. En 2024, Meta vendió más de un millón de unidades de estos dispositivos, cifra que Zuckerberg calificó como un "gran comienzo".

Bosworth concluyó su mensaje asegurando que el equipo no necesita "un montón de nuevas ideas", sino ejecutar con precisión los planes ya establecidos para alcanzar el éxito. En este contexto, Horizon Worlds se perfila como la pieza clave para definir el futuro del metaverso de Meta.