Conoce las maneras que ciberdelincuentes usan para robar datos de tarjetas de crédito

El portal WeLiveSecurity, comparte las maneras que ciberdelincuentes usan para robar datos de tarjetas de crédito

Según el portal para informar sobre seguridad, WeLiveSecurity, los ciberdelincuentesconcurren en sitios de la dark web donde venden y compran grandes cantidades de datos robados de tarjetas de crédito. Pese a ello, algunos países han implementado sistemas de chip y PIN, los cuales hacen sea más difícil convertir ciertos datos en tarjetas clonadas. Por eso, son más frecuentes los ataques en línea orientados a transacciones sin tarjeta (CNP).

Dicho portal de seguridad, compartió con NotiPress a través de un comunicado, cinco maneras más comunesque ciberdelincuentes usan para robar datos de tarjetas de crédito. Laprimera técnica usadapor ciberdelincuentes es un mensaje phishing , el cual se hace pasar por una entidad confiable, como un banco o una organización de tecnología. A raíz de esto, se pretende engañar al usuario para convencerlo de ingresar información personalo que descargue malwares sin saberlo.

La segunda técnicaes por medio de códigos peligrosos diseñados para hurtar información. Lo que hacen estos códigos es inspeccionar las pulsaciones del teclado de los usuarios, cuando escribe los datos de la tarjeta en un sitio bancario o comercio digital. Latercera técnica de los ciberdelincuentes es instalarmalwares en sitios de comercio electrónico auténticos. Así pues, las codificaciones maliciosas son invisibles para el usuario, pero extraerán la información de la tarjeta de crédito mientras que son ingresados.

Filtraciones de información es la cuarta técnicapara que los ciberdelincuentes puedan robar datos de las tarjetas de crédito. Pues los datos no se obtienen directamente de los usuarios, sino por medio de organizaciones con las que se realizan transacciones o algún tipo de negocio. La quinta manera de robar la información de las tarjetas, compartida por el portal,es por medio de redes de wifi públicas. Frente a tal situación, los ciberdelincuentes al estar conectados a la misma red, pueden acechar los datos de los usuarios al momento de ingresarlos.

Por lo anterior, el portal WeLiveSecurity compartió algunas maneras de minimizar la exposiciónde datos de las tarjetas de crédito ante cualquier robo por ciberdelincuentes. Elprimer tip es no responder a ningún enlace porque podría tratarse de un engaño que busca llevarlo a sitios de phishing o infectarlo con malwares. Lo siguiente es no difundir detalles de su tarjeta por teléfono, pregunte de dónde lo llaman y luego vuelva a llamar a la empresa para comprobar.

Asimismo,otro tip es no ingresar a internet si está conectado a una red wifi-pública y mucho menos ingresar detalles de sus tarjetas de crédito. Igualmente,no guarde los detalles de su tarjeta, aunque esto le ayude a ahorrar tiempo la siguiente vez que realice una compra. Además, no descargue aplicaciones en sitios no verificables, solo en tiendas oficiales como App Store o Google Play. Finalmente, si realizara una compra en una tienda en línea, asegúrese de hacerlo en sitios con https, esto para asegurarse que la información no pudiera ser interceptada por ciberdelincuentes.

WeLiveSecurity concluyó, en el comunicado antes citado, con larecomendación de monitorear los movimientos de sus tarjetas de crédito o débito y cuentas bancarias. De este modo, si detecta alguna transacción involuntaria, informe a su banco o congele los gastos de su tarjeta, así evitara que los ciberdelincuentes intenten robardatos de sus tarjetas de crédito.