Así es el nuevo sistema de Amazon para realizar transacciones con la palma de la mano

El dispositivo estará solo disponible en la tienda Amazon One de Seattle

A través de un comunicado en su blog oficial, la compañía retail Amazon dio a conocer que introdujo un nuevo sistema de pago para los clientes de sus tiendasAmazon Go, en Seattle, Washington, Estados Unidos. El sistema está alojado en un nuevo dispositivo conocido como Amazon One, basado en la lectura de datos biométricos la palma de la mano.

Para poder pagar a través de la palma de la mano, los usuarios necesitan primero registrar los datos de su tarjeta de crédito y después deben pasar la palma de la mano por encima del escáner biométrico del dispositivo Amazon One. En la pantalla deberán finalizar el proceso de registro con el objetivo de asociar los datos derivados de la lectura de la palma de la mano con la información de la tarjeta de crédito. En cuestión de minutos, Amazon One reconocerá los datos y los clientes podrán acceder a comprar.

La compañía propiedad de Jeff Bezos afirmó que el sistema está protegido por diversos controles de seguridad y las imágenes de la palma de la mano jamás se almacenarán en los dispositivos. La información solo se va cifrar y enviar a un área segura desarrollada en la nube. "Amazon One, podrá ser un punto de partida para que las personas puedan comprar de manera más rápida y fácil", se puede leer en el comunicado.

El gigante del retail había estado desarrollando la tecnología de lectura biométrica de la palma de la mano hace meses; pero debido a la pandemia provocada por la Covid-19, se aceleró la implantación de Amazon One en las tiendas en Estados Unidos, un método para brindar a los usuarios un menor contacto entre los clientes y el capital humano de cada tienda.

Los sistemas biométricos de seguridad tanto en dispositivos móviles o en cualquier sistema de pago se han convertido en una realidad y Amazon agregó una nueva alternativa de seguridad biométrica a través de las palmas de la mano, esta tecnología biométrica se incorpora a las ya conocidas como el reconocimiento facial, detección de huellas dactilares, iris, o incluso el reconocimiento de voz. Métodos de seguridad y pago que están supliendo a los tradicionales como el pago en efectivo, con tarjeta de crédito, entre otros.

Amazon también declaró en el comunicado de prensa que no será necesario tener una cuenta de Amazon para poder registrarse y confirmar las compras con la palma de la mano, pues solo basta con poseer un número de teléfono celular y una tarjeta de crédito para realizar el registro en Amazon One. Encima, la compañía fundada en 1994 agregó que el pago con reconocimiento de a partir de datos biométricos se trata de un proyecto el cual se podría convertir en una opción de pago no solo en tiendas Amazon, sino también en estadios, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento comercial.