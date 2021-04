Niveles de calcio en arterias se asocia con factor de riesgo de enfermedad cardiaca

Más 140 mil mexicanos murieron de enfermedades cardiacas durante el 2020

Dos nuevos estudios encontraron que muchas personas con factores de riesgo de enfermedad cardíaca no desarrollan signos tempranos de la afección cuando su nivel de calcio en las arterias coronarias es bajo. Entre estos factores de riesgo, se incluyen la diabetes, el colesterol alto (hipercolesterolemia) y presion arterial alta. Ambos estudios fueron dirigidos por Khurram Nasir y aparecieron en el volumen 13 del Journal of American College of Cardiology: Imaging (JACC); mientras que uno de ellos también se presentó en las sesiones científicas de la American Heart Association (ACC).

"Tradicionalmente, tendemos a depender de factores de riesgo básicos como el nivel de colesterol y otros para decidir el riesgo y la necesidad de terapias como las estatinas". Según explicó a NotiPress el dr Nasir, quien se desempeña como jefe de división de cardiología preventiva en el Hospital Houston Methodist y es el autor principal de ambos artículos.

No obstante, los investigadores del primer estudio concluyeron que aquellos pacientes sin presencia de niveles altos de calcio en la arteria coronaria presentaban menor riesgo de morir por una enfermedad cardiaca. Ello aún incluyendo factores de riesgo como consumo de tabaco, diabetes, dislipidemia y predisposiciones genéticas. Estos resultados, en comparación con una población que presentó mayores niveles de calcio, aún sin dichos factores de riesgo. Este primer estudio realizó un seguimiento a más de 67,000 pacientes de múltiples centros durante casi 13 años.

Por otra parte, en el segundo estudio, el dr Nasir y su grupo evaluó a una población que padece de hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH). Esta es una enfermedad genética padecida por 1 de cada 250 personas que es la primera causa de muerte prematura por aterosclerosis. Se encontró, casi la mitad de los pacientes con este defecto genético en su metabolismo no presentaba aterosclerosis cuando el nivel de calcio en las arterias coronarias era bajo.

"Ahora estamos realizando un estudio internacional para descubrir y comprender qué características específicas tienen estos individuos, de ambos estudios, que los protegen del desarrollo de la aterosclerosis. Una vez que descubramos eso, podemos desarrollar terapias que brinden a todos una mejor oportunidad de no desarrollar aterosclerosis y prevenir enfermedades del corazón", explicó el especialista del Hospital Houston Methodist sobre la importancia de estos estudios.

Estos estudios apuntan a una insospechada importancia del nivel de calcio en las arterias como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiacas. Especialmente la aterosclerosis, que es la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes vasculares. Las enfermedades cardiovasculares representaron la primera causa de muerte en México en 2020, con 141 mil 873 fallecimientos; aún con la pandemia de Covid-19, que ocupó el segundo lugar.