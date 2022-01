Estudio abre posibilidades para investigar terapias que eviten metástasis de cáncer

Una investigación del IRB abre posibilidades al desarrollo de terapias para evitar metástasis de cáncer

Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) publicado en la revista Nature el 10 de noviembre de 2021 abre posibilidades en la exploración de terapias que eviten metástasis del cáncer. Con el título "Dietary palmitic acid promotes a prometastatic memory via Schwann cells", la doctora Gloria Pascual, Diana Domínguez y Marc Elosúa-Bayes, abrieron una esperanza para las personas que viven con cáncer. Al respecto, NotiPress entrevistó en exclusiva a Antonio Barajas Andrade, ingeniero bioquímico con una maestría en nutrición humana por la Universidad de Morelia (México) para entender el alcance de la investigación.

Lo primero que Barajas explicó a la hora de interpretar la investigación: "por el nombre [del estudio], nos invita a relacionarlo directamente con aceite de palma, está presente, pero no es lo único que tiene el aceite de palma ni tampoco es el único lugar donde se encuentra el ácido palmítico". Este ácido graso se encuentra presente también en carnes, grasas lácteas y aceites vegetales como el de soya, girasol, canola, coco y hasta el aceite de oliva.

Mediante el avance del estudio, considerado en fase temprana, se podrán conocer las dosis máximas permitidas para evitar un eventual desenlace de carcinomas, amplió Barajas. El especialista indicó, es común iniciar estudios con cantidades exacerbadas de un componente (en este caso el ácido palmítico) y luego evaluar la tolerancia frente a un ingrediente sin que este llegue a ser nocivo para las personas. El también perito en alimentos en el sector público/privado y docente de la Universidad Anáhuac en el campus Querétaro aclaró, el estudio todavía no es determinante debido a su fase de maduración.

Por su parte, la nutrióloga Guadalupe Belén Galera Hernández, especialista de la plataforma DoctorAnyTime dijo a NotiPress en entrevista por correo electrónico, "el estilo de vida occidental está enfocado hacia alimentos ricos en grasas y carbohidratos, el bajo consumo de verduras, frutas y agua natural, al igual de alimentos ultra procesados acompañados de malos hábitos como elsedentarismo y el fumar". Estos son importantes factores para el desarrollo de enfermedades como la obesidad, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer, señaló la experta.

Con relación a la investigación del IRB, Galera Hernández agregó, "es importante reconocer que es un estudio realizado en un modelo animal y quesolo fue una dieta exclusiva de acido palmítico". En términos prácticos, "no es correcto el consumo exclusivo de grasas ya que se tendrían deficienciasde otros macronutrientes, vitaminas y minerales en los humanos", ilustró.

Para Barajas, "el consumo responsable va a permitir seguir un plan de alimentación, una dieta, que provea de los macronutrimentos para llevar una vida sana". Dicho lo contrario, "el abuso de este [ácido palmítico] o cualquier nutrimento puede llegar a desencadenar condiciones adversas". En este sentido, los profesionales de nutrición adquieren relevancia, ya que su función consiste en aportar información a los pacientes para que puedan tomar mejores decisiones para la salud.

Asimismo, se ha dicho que no se debe consumir azúcar refinada porque promueve la proliferación de cáncer ¿y esto quiere decir que no vamos a consumir azúcar en nuestra vida?, pregunta Barajas. La respuesta es "no. Aquí lo importante es saber cómo se comporta el azúcar en el organismo y que esto permita mejorar las condiciones de las personas que viven con cáncer", señala. También, esto conduce a evitar la propagación de la enfermedad por un descontrol o un consumo no responsable de ciertos nutrimentos.

Consultada por NotiPress, la Federación Mexicana de Palma de Aceite (FEMEXPALMA) dijo estar expectante en los avances de las investigaciones del grupo biomédico.

Los especialistas concuerdan sobre la investigación relacionada al ácido palmítico, aún queda un camino por recorrer y lo más importante ahora, es evitar desinformar o generar una alerta innecesaria a los consumidores. En tal caso, la mejor forma de comprender el estudio y las posibilidades que se abren para la exploración de terapias que eviten metástasis, es como lo expresa Pascual: "este descubrimiento abre nuevos caminos para la investigación y el desarrollo de terapias dirigidas a evitar específicamente la metástasis del cáncer".