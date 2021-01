Elon Musk resaltó la tecnología ARNm utilizada en las vacunas Covid-19

En entrevista con Business Insider, Elon Musk habló del potencial de la tecnología ARNm utilizada en vacunas para Covid-19

El empresario Elon Musk, respondió durante una entrevista a Axel Springer publicada en Business Insider, "vamos a tener tantas vacunas que no sabremos qué hacer con ellas". Lo dijo en alusión a la misión de la vacuna y cómo la tecnología ARNm está facilitando importantes avances en la medicina. En noviembre de 2020, Musk dio positivo a una prueba de Covid-19, aunque el resultado a los antígenos de Becton Dickinson fue controversial.

Durante la entrevista accedida por la agencia de noticias NotiPress, Musk, además de la vacuna de Covid-19, habló de la industria automotriz y la misión de Tesla de impulsar las energías renovables. La firma automotriz tiene una valuación de 536 mil millones de dólares y supone ser 21 veces y media más grande que Volkswagen, Daimler y BMW juntos. El periodista Mathias Döpfner recordó, cuando Tesla fue galardonado con el premio Golden Steering Wheel en 2014, un empresario del sector dijo no preocuparse por la "loca idea" de Musk de autos a batería.

Acerca de dicho episodio de complacencia por parte del ejecutivo del sector automotriz, Elon Musk fue enfático al responder "la complacencia nunca es sabia". En particular, las palabras transmitidas a Döpfner sobre el sudafricano refirieron "estos tipos simplemente no saben cómo construir buenos coches". El periodista de Business Insider dijo que el empresario automotriz opinó, "no tienen la experiencia en ingeniería", al referirse al CEO de Tesla cuando estaba en el escenario.

Musk, quien piensa que la tecnología ARNm de vacunas de Covid-19 tienen un enorme potencial sobre la medicina, recordó, los titulares de prensa de 2014 y los clasificó como "bastante arrogantes", con palabras poco amables hacia Tesla. Asimismo, sostuvo, esta situación es habitual cuando existe una nueva tecnología en la industria pero para Tesla, esos titulares generaron motivación. En un punto de la historia, Tesla tuvo algún tipo de asociación con Daimler y Toyota, pero rápidamente se desvinculó al descubrir que la motivación no era la misma o al menos, "no era lo suficientemente grande", refiere CEO.

Tesla aspira a ganar alrededor de 20 millones de vehículos al año o el equivalente al 1% de la flota global alrededor del mundo. Elon Musk visualiza un futuro prometedor de los vehículos eléctricos en la industria automotriz en años siguientes. "Estamos viendo un movimiento significativo hacia la electrificación de Volkswagen", añade. Musk piensa que las empresas chinas son muy competitivas y trabajan duro, por ello, podrían ser el potencial rival de Tesla.

Con relación a la tecnología ARNm, el magnate opinó, "existe un enorme interés en la aceleración de las vacunas". Estas podrían ser curas potenciales para el cáncer, agregó el empresario sudafricano y la catalogó como "el futuro de la medicina". Sobre la vacuna de Covid-19, la cual considera habrá vacunas de sobra, hace una analogía con el software, un virus sintético que pueda ser programado para para tener funciones específicas.