El estrés psicológico agrava las alergias cutáneas, afirma estudio

Investigación descubre cómo el estrés empeora las alergias cutáneas al alterar la respuesta inmunitaria

Una investigación publicada en The Journal of Allergy and Clinical Immunology reveló cómo el estrés psicológico intensifica las alergias cutáneas al interferir con los macrófagos, células inmunitarias responsables de eliminar células muertas y reducir la inflamación. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Juntendo y la Universidad de Okayama, ofrece una nueva perspectiva sobre los mecanismos moleculares implicados en la inflamación alérgica mediada por inmunoglobulina E (IgE).

El equipo liderado por los profesores Soichiro Yoshikawa, Kenji Takamori y Sachiko Miyake, junto con el Dr. Hitoshi Urakami y el profesor Shin Morizane, empleó un modelo murino denominado IgE-CAIpara simular reacciones alérgicas crónicas en la piel humana. Se observaron hinchazón e infiltración de eosinófilos, células inmunitarias implicadas en procesos inflamatorios.

De acuerdo con el estudio, el estrés afecta la función de los macrófagos PD-L2 positivos, cuya tarea principal es eliminar células muertas a través de la eferocitosis. Según el profesor Yoshikawa, "este estudio es el primero en el mundo que demuestra que el estrés, a través del sistema nervioso simpático, altera la función de los macrófagos, intensificando así las respuestas alérgicas".

El mecanismo identificado señala que el estrés altera la señalización del receptor β2-adrenérgico (Adrb2) de los macrófagos, lo que disminuye su capacidad de eferocitosis. La acumulación de células muertas en el tejido inflamado provoca una mayor producción de la proteína CCL24, que atrae eosinófilos y agrava los síntomas alérgicos.

Además, el estudio destacó el papel de la enzima caspasa-1 en la expresión de CCL24. Los investigadores lograron reducir significativamente la inflamación en los modelos murinos al administrar un inhibidor de caspasa-1, lo que plantea una posible estrategia terapéutica para tratar las alergias cutáneas agravadas por el estrés.

Según explicó el Dr. Yoshikawa, el estrés deja una "memoria" duradera en las células inmunitarias, afectando su función incluso tiempo después de haberse diferenciado. Este hallazgo podría abrir nuevas líneas de investigación en enfermedades inflamatorias vinculadas al estrés, como trastornos autoinmunes, cáncer y problemas de cicatrización.

Los especialistas concluyeron que, aunque resulta difícil evitar el estrés por completo, comprender los mecanismos celulares involucrados podría ayudar en el desarrollo de tratamientos que mitiguen los efectos negativos del estrés en pacientes alérgicos. La inhibición de caspasa-1 y el control de la expresión de CCL24 se perfilan como soluciones prometedoras para combatir la inflamación alérgica en personas con alergias cutáneas persistentes.