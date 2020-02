Turismo y oficinistas son los más afectados sin "puentes"

La falta de días de asueto afecta directamente la economía y calidad de vida en los paises

La iniciativa de eliminar "puentes" vacacionales que el presidente planea proponer para el próximo ciclo escolar, ha traído consigo la reacción no solo del sector empresarial del ramo turístico, también de ciudadanos y personajes políticos como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien a través de su cuenta de Twitter expresó que la medida no solo afectaría la economía sino volvería a promover el ausentismo por puentes no autorizados.

Tras asegurar que eliminar los puentes vacacionales no afectará al turismo pues el gobierno federal está haciendo esfuerzos por promoverlo con la limpieza del sargazo en las playas y la protección en las carreteras del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó la necesidad de celebrar las conmemoraciones históricas en los días que les corresponden en el calendario.

"No va a afectar, al contrario, afecta si olvidamos el pasado", dijo el mandatario y expresó que, en las escuelas, los alumnos desconocen los motivos por los que se les dan los días de descanso.

Fue en 2005, durante la administración del expresidente Vicente Fox, cuando se realizó la modificación al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo respecto a los días de asueto, recorriéndolos al lunes previo a la fecha conmemorativa para asegurar tres días de descanso, a lo que se le denominó "puentes vacacionales", con el fin de evitar que los demás días entre semana se tomaran a discreción del trabajador o alumno.

México destaca por ser uno de los países con menos feriados oficiales al año (7), según la consultora Mercer y no es el único donde las conmemoraciones históricas se recorren a los lunes para evitar que las personas se tomen días de descanso sin autorización; Argentina, es una de las que más días festivos disfruta en el mundo, e instauró también esa medida por decreto.

En redes sociales, muchos usuarios se manifestaron en contra de lo dicho por el presidente López Obrador a través de memes y comentarios, sobre todo los oficinistas que aprovechan esos fines de semana largos para descansar de sus actividades cotidianas y que de eliminarse carecerán de días de esparcimiento durante el año.

Los "puentes" vacacionales representan una importante entrada de dinero para los empresarios y trabajadores del sector turístico y toda la cadena productiva en diversos destinos del país, además la cantidad de días de descanso que disfruta la población afecta directamente a la economía del mismo y a la calidad de vida de sus habitantes.

Tan solo en el primer fin de semana largo del 2020, la Secretaría de Turismo (Sectur) estimó una derrama de 4 mil millones de pesos en hospedajes, mientras que, en Cancún, uno de los destinos más solicitados por los viajeros, los empresarios de transporte y restaurantes registraron un aumento del 10% en sus operaciones, alcanzando una productividad del 90 por ciento, que no se repetirá hasta los descansos de semana santa.