¿Realmente un Oxxo paga menos electricidad que un hogar mexicano promedio?

López Obrador aseguró que las empresas como Bimbo, Oxxo y Walmart están subsidiadas y pagan menos por la energía que consumen

Mediante la cuenta de Twitter de "Quién es Quién en las mentiras de la semana", el gobierno mexicano compartió una publicación el 13 de octubre aseverando que empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo pagan menos por la electricidad que un hogar mexicano promedio. "¿Sabes cuánto paga una familia mexicana por la electricidad? -$5.20 pesos por kilowatt. Oxxo, Walmart o Bimbo pagan entre $1.70 y $1.80 por kilowatt, menos por la electricidad. La reforma eléctrica busca apoyar para que en los hogares no suban las tarifas por el servicio". Corroborado, unidad de fact checking de NotiPress, encontró engañosa dicha afirmación, pues existe una coincidencia parcial con los datos contrastados, pero, adrede o no, la información está manipulada para construir un mensaje.

Dicha comparación en pro a la reforma eléctrica es engañosa, pues manipula datos para parecer que, de manera generalizada, los hogares mexicanos pagan más electricidad contra empresas como Oxxo, Bimbo y Walmart. Consultando el esquema tarifario vigente en el portal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el dato de 5.2 pesos por kilowatt que muestra el gráfico del gobierno aplica solamente a hogares de alto consumo.

Antecedentes de la reforma eléctrica

En la conferencia matutina del 22 de marzo de 2021, López Obrador aseguró que las empresas como Bimbo, Oxxo y Walmart están subsidiadas y pagan menos por la energía que consumen, calificándolo de "injusto". El mandatario mexicano dijo "¿cómo es posible que una familia de clase popular o un dueño de una tienda de abarrotes pague hasta 4 veces más que lo que paga un Oxxo". Asimismo, añadió: "¿Cómo le hicieron? Lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes o porque supuestamente son generadores de energía limpia, pero el resultado al final es que tienen un subsidio y quien paga el subsidio es el pueblo".

No obstante, las empresas mencionadas por el presidente se rigen bajo las tarifas establecidas en la práctica de autoabasto. Esta figura surgió en México en 1992 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari mediante las reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, las cuales abrieron la oportunidad de participación del sector privado en la generación de energía, pero solamente para consumo propio.

Los datos que expone el gobierno federal en el tweet del 13 de octubre son tarifas de alto consumo doméstico (DAC), o sea hogares con un consumo mensual superior al promedio sin subsidio con un sistema empresarial de autoabasto. No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los usuarios residenciales de bajo consumo son el 90 por ciento de todos los consumidores.

Siguiendo los datos del esquema tarifario para el mes de septiembre de 2021, el consumo residencial cuesta 0.87 pesos para la mayoría de las tarifas de consumo básico; asimismo, lo máximo que asciende es a 3.09 por kilowatt para los excedentes. En el caso de las tarifas DAC, el kilowatt rondó entre los 4.66 a 5.91 pesos, según la región del país.

Por su parte, FEMSA, empresa propietaria de Oxxo, tenía como meta declarada en 2019 abastecer el 85% de sus tiendas con energías renovables hacia 2020. Debido a la campaña del Presidente de México para impulsar la denominada reforma eléctrica, FEMSA explicó en un comunicado que cada tienda paga 14 mil 52 pesos mexicanos cada mes por el uso de la energía renovable conectada a parques eólicos. Este pago incluye cargos de la CFE por porteo, uso líneas de transmisión y ser parte de la red eléctrica. Bajo este contexto, la firma aclaró, a marzo de 2021 surte al 70,1 por ciento de sus tiendas con energías limpias.

Comparativo con tiendas de abarrotes

Pero las tienditas a las que aludió el Gobierno federal le enviaron un mensaje al Presidente a favor de la reactivación económica. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) dijo en entrevista durante marzo de 2021 a Milenio,"no entendemos por qué no se ve con buenos ojos esto", refiriéndose a la generación de energías renovables. Asimismo, aprovechó para expresar que el gobierno federal no se ha enfocado en el mercado negro y la informalidad.

Rivera expresó sobre la comparativa de pagos de electricidad, "es complicado poder establecer una comparación entre ambos canales porque somos muy distintos, operamos en condiciones muy diferentes". El uso de tecnologías es crucial en el ahorro energético y FEMSA promovió equipamiento para optimizar las operaciones, algo que el sector de tiendas de abarrote no siempre tiene acceso y esto impacta en sus tarifas eléctricas.

Afirmar que empresas privadas como Oxxo, Bimbo y Walmart pagan menos por la electricidad que un hogar mexicano promedio es engañoso. Esto debido a que existe una coincidencia parcial con los datos de la CFE, pero esta afirmación, intencional o no, está construida y manipulada para promocionar la reforma eléctrica propuesta por López Obrador.