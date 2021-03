Productividad desde el teletrabajo en las industrias de Japón

Las empresas con mayor índice de productividad son las de información y comunicación

La productividad laboral al trabajar en casa depende del área específica al que se dedique la industria en cuestión, según un nuevo reporte en Japón. La productividad media en el teletrabajo de las empresas japonesas encuestadas es del 68.3%, siendo la industria de información y comunicaciones la más productiva con un 80.3%. Asimismo, la productividad de las empresas a raíz de esta forma de trabajo está vinculada con factores como falta de un espacio adecuado para trabajar o mala conexión a internet.

Por medio de una encuesta realizada a más de mil 500 firmas japonesas se identificó, la productividad laboral está vinculada al espacio de trabajo y el rubro de este. El director del Instituto de Investigaciones de Economía, Comercio e Industria (RIETI, en inglés) y líder del estudio, Masayuki Morikawa, afirmó, la productividad disminuyó con el teletrabajo.

Según los datos del estudio Productivity of Working from Home during the COVID-19 Pandemic, la media de implementación del teletrabajo es igual a 3.67 días a la semana. Ello, significa una disminución en el tiempolaboral, si se considera normalmente las empresas laboran cinco días a la semana.

En torno a la productividad de las empresas por medio del teletrabajo, la industria de información y comunicación representó un 80.3%, siendo la más productiva. En contraste, la industria minorista reportó el menor porcentaje de productividad con un 62.6%; la media de producción de las industrias significó un 68.3%.

Sin embargo, la flota de trabajadores en casa aumentó debido a la pandemia causada por Covid-19 y sus medidas de distanciamiento, lo cual afectó a empresas que no pueden ejercer sus labores vía remota. Según Morikawa, el 49.6% de las compañías adoptaron el teletrabajo en casa, de las cuales la industria de información y comunicación registró la mayor flota trasladada al trabajo en casa con un 96.4%. Mientras, la industria con menor gestión laboral vía remota en Japón son las empresas minoristas con un 29.8% de trabajadores ejerciendo teletrabajo.

Respecto a la intensidad de trabajo, los porcentajes refieren a las mismas industrias; la de información y comunicación es la que más trabaja con 44.6%. Por su parte, la industria minorista significó menos intensidad de trabajo con un 3.9%; la industria manufacturera un 6%, la de mayoreo un 15.3% y servicios un 13%.

Asimismo, algunas de las limitaciones de productividad en el teletrabajo se refirieron a que el 76.1% deactividades no pueden ser realizadas vía remota debido a las normas higiénicas. A esta limitación le sigue mala conexión a internet en el espacio laboral (60.8%); también la pérdida de contacto presencial entre compañeros de trabajo representó el 46% de los obstáculos para la productividad.

Con el teletrabajo, las industrias lograron continuar trabajando a pesar de cruzar por una crisis económica y una pandemia de larga duración. En Japón, estos números son una muestra de la gestión actual de la pandemia en las compañías, las cuales se han adaptado a las nuevas modalidades de trabajo.