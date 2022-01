Verdadero que López Obrador solicitó más préstamos al Banco Mundial que EPN

Deuda que López Obrador tiene con el Banco Mundial excede el monto solicitado por Enrique Peña Nieto

El 29 de diciembre del 2021, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga publicó un tweet en su cuenta oficial @irmoralesl con la frase: "La realidad siempre destapará el discurso mentiroso del presidente. Nos seguimos endeudando mientras López despilfarra el dinero en políticas sin pies ni cabeza". Dentro de la publicación, el también abogado compartió una imagen, firmada por el diario mexicano El Financiero, en la cual se comparan los préstamos solicitados al Banco Mundial en el sexenio del expresidente priísta Enrique Peña Nieto (EPN) y el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Corroborado, unidad de fact checking de NotiPress, analizó los datos difundidos en la imagen del tweet y concluyó que es verdadero que AMLO solicitó más préstamos al Banco Mundial que su antecesor EPN.

La imagen publicada por el exprocurador señala que la deuda con el Banco Mundial de EPN llegó a los 2 mil 462 millones de dólares. Mientras tanto, el adeudo acumulado hasta ahora por el actual mandatario alcanzó los 3 mil 855 millones de dólares. La diferencia resalta debido a que, al comienzo de su mandato, López Obrador aseguró, su objetivo era mantener o disminuir el mismo nivel de deuda comparada con la más reciente administración presidencial.

Al respecto, el 19 de diciembre de 2019 AMLO señaló en una diapositiva comparativa que Vicente Fox concluyó su gobierno con una deuda equivalente al 29.5% del PIB en 2006, Felipe Calderón con 37.2% del PIB en 2012 y EPN con 44.9% del PIB en 2018. En ese entonces, AMLO expresó que su compromiso era no aumentar la deuda. Pese a ello, según la publicación "Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda de México es del 51.3% del Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre de 2021.

Fue en la conferencia del 08 de junio de 2020, cuando el mandatario mexicano dijo que la gestión de un préstamo del Banco Mundial era una operación de rutina. Asimismo, agregó "nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB". Una publicación emitida por López Obrador en sus redes sociales a principios de septiembre de 2021 afirma, "hemos cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar los impuestos…". Al respecto, el espíritu del tweet de Morales Lechuga es demostrar cómo la administración de AMLO si obtuvo más préstamos del Banco Mundial, comparada con la administración de Peña Nieto. Actualmente, el techo de endeudamiento interno del Estado mexicano es de 532 mil millones de pesos, mientras que el de endeudamiento externo llega a los 5 mil 300 millones de pesos, según la Cuenta Pública 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, información proveniente del Banco Mundial indica, los préstamos solicitados por López Obrador han sido destinados a:

Por otra parte, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, los préstamos solicitados al Banco Mundial fueron:

Valorando las cifras difundidas por el exprocurador y comparándolas con el registro de proyectos y presupuestos emitido por el Banco Mundial, los números coinciden. Efectivamente, la información compartida por el exprocurador de la República, Ignacio Morales Lechuga es verdadera y revela el estado de adeudo actual que López Obrador tiene con el Banco Mundial es mayor al obtenido por la administración de Peña Nieto.