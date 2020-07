Lo mencionado en el primer viaje de AMLO a la Casa Blanca

Durante el discurso conjunto, Trump señaló la lucha contra la corrupción entre México y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo sentirse conmovido por la visita de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la nación norteamericana y destacó que fuera el primer viaje al exterior. Trump no dudó en marcar su amistad con México y señaló, "hemos sido electos para luchar contra la corrupción" para referirse a las estrategias centrales que llevaron a los mandatarios a la presidencia.

Asimismo, el presidente estadounidense mencionó, "lagente le apostaba en contra" (al acuerdo comercial), pero subrayó la amistad y el momento histórico. En su mensaje, criticó a gobiernos antecesores y dijo sobre la relación comercial, "estos tema debieron haberse resuelto mucho antes de que yo llegara".

Durante la mañana, el Gobierno de México presumió en redes sociales las primeras imágenes del encuentro entre los presidentes de Estados UnidosDonald Trump y MéxicoAndrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca.

"Celebro este encuentro con el presidente Trump", fueron las primeras palabras que transmitió AMLO. Sobre el acuerdo comercial T-MEC, ilustró, "el haber conseguido este acuerdo representa un gran logro". Asimismo, expresó "nuestra región es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales algo que se traduce en fugas de divisas".

#Economía | Con la entrada en vigor del T-MEC, BPR, automotriz canadiense, es la primera empresa en invertir en México



➔ https://t.co/LG8g1jk5UD pic.twitter.com/32H6aCnYPE — My Press (@mypress_mx) July 5, 2020

AMLO se mostró entusiasmado con la puesta en marcha del T-MEC y los beneficios frente al mundo del bloque regional. Sostuvo, la situación es atractiva para inversores de todo el mundo. "Este acuerdo significa la integración. Los tres países aportamos capacidad productiva", agregó. Sobre el aporte de México dijo, la nación aporta una joven y creativa fuerza laboral. Asimismo, mostró satisfacción y agradeció "su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos".

López Obrador dijo durante su discurso en la Casa Blanca, "en vez de agravios hacia mi persona hemos recibido respeto", para referirse al trato personal de Trump hacia AMLO y el pueblo mexicano, así como reconoció a los paisanos que viven en Estados Unidos. La postura del mandatario mexicano sobre la lucha contra la corrupción no respondió al elogio del mandatario estadounidense. AMLO aprovechó para ratificar su decisión de viajar y refirió la polémica generada en en México por su primera visita a Estados Unidos. El ejecutivo mexicano, expresó, "nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía". Recordó el concepto de Washington sobre "las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos" y reconoció a Trump no haber tratado a la nación azteca como una colonia.