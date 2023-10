Lecciones que deja el huracán Otis en la comunicación empresarial

Huracán Otis dejó lecciones para las empresas en materia de comunicación empresarial

Las redes sociales se convirtieron en una tribuna crítica tras el paso del huracán Otis el 25 de octubre en Acapulco. La severidad del evento climático produjo cortes en la comunicación, el transporte y también puso en relieve la actuación del Gobierno mexicano en cuanto a comunicación. La visita vía terrestre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la zona afectada de Guerrero dejó lecciones para las empresas de cómo actuar en materia de comunicación social ante una crisis.

Entre los cuestionamientos más debatidos en redes sociales, se contrapone la visión de usuarios de redes sociales con la del Presidente de México. Los usuarios señalaron que el Jeep militar utilizado para transportar al mandatario, utilizaba neumáticos que vienen de fábrica en lugar de neumáticos especiales para esos casos. Aunado a ello, se observaba al vehículo atorado en el lodo y militares subidos en la parte de adelante del Jeep, ignorando el gancho delantero que permite a este tipo de vehículo zafar con rapidez y seguridad. Incluso, usuarios de la comunidad de la marca Jeep acusaron de una burla el uso del vehículo oficial militar que transportó al presidente.

[img1]

Durante la conferencia de prensa del 27 de octubre, López Obrador salió al cruce del comunicador Carlos Loret de Mola quien cuestionó al presidente por viajar vía terrestre a Acapulco en lugar de utilizar un avión o helicóptero con la tecnología adecuada para transportarse al lugar. También de revelar que habían fallecido personas mientras el mandatario sostenía que había saldo blanco. En este contexto, Loret de Mola acusó al presidente de convertirse en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Ante ello, el mandatario se excusó de los dichos de usuarios en redes sociales que manifestaban algo cercano a un "show", para defender su postura de viajar vía terrestre a Acapulco. AMLO reviró a Loret de Mola y sin preámbulo lo llamo "periodista corrupto", ignorando las críticas del comunicador de su travesía terrestre y concentrándose en desprestigiar al comunicador. Lo mismo con las críticas de usuarios de redes sociales.

Consultado por NotiPress, Jaime Roa, socio fundador de la agencia de relaciones pública CEMPR Digital, explicó el paralelismo con el ámbito de los negocios, "las empresas deben admitir cualquier error que hayan cometido, asumir la responsabilidad de sus acciones o inacciones y expresar disculpas si corresponde". Esto beneficia en restaurar la confianza, reducir la ira y hostilidad del contexto, como también facilitar la resolución. Roa aclara, reconocer errores no implica defender una postura a como de lugar, más bien es asumir la responsabilidad por los errores y abordar la situación de manera colaborativa y constructiva.

Joe Richaud, asesor independiente de relaciones públicas, explicó a NotiPress similitudes en la gestión de la comunicación social por huracán Otis con la comunicación empresarial. "Las crisis son una constante en el ciclo de eventos, lo que nos brinda la oportunidad de planificar y prepararnos para posibles escenarios", detalló. El especialista agregó, es fundamental contar con procedimientos estructurados que no solo aborden las necesidades concretas de los afectados, sino que también consideren el impacto psicológico derivado del evento crítico.

Para Denisse Álvarez, fundadora y CEO de Mipymenopara,"en ocasiones, el ego nos juega en contra. No queremos reconocer que, quizás, los errores que cometiste como líder o como empresa misma pudieron provocar o empeorar alguna situación. Hay que recordar que todas nuestras acciones tienen un impacto, y no siempre es el que nosotros queremos". Tanto las acciones de lo que se hace o no, tiene un impacto en la imagen de la empresa y en el caso del accionar del Presidente existen paralelismos a los que prestar atención en el mundo de los negocios.

Tras la extinción del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el huracán Otis se convirtió en el primer evento climatológico que puso a prueba la reacción gubernamental. Con ello se desató una ola de críticas, cuya respuesta del presidente López Obrador siguieron la misma línea: desacreditar a los medios, nacionales e internacionales, y acusar a quienes opinan lo contrario de "irracionales" ¿Podría un CEO da una empresa darse el lujo que se da el jefe del Estado mexicano en materia de comunicación durante una crisis sin sufrir un impacto negativo?