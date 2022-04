La mejor manera de bajar de peso: construyendo hábitos saludables

Dietas mágicas no sirven y causan repercusiones en la salud

Algunas personas que buscan perder pesopeso optan por métodos 'mágicos' para perder peso aceleradamente, pero esto puede traer repercusiones en la salud. Por ello, si se desea bajar de peso es importante construir hábitos saludablestanto en el ámbito de nutrición como de ejercicio, de acuerdo a las necesidades del paciente. Según datos recopilados por Ipsos, 45 por ciento de las personas en todo el mundo desde 2021 están tratando de perder peso.

Rodolfo J Oviedo, cirujano bariátrico y director de cirugía general robótica delHospital Houston Methodist, comentó a NotiPress que la clave de éxito para perder peso es contar con una "buena de dosis de realidad". Para conseguir bajar de peso es necesarioestablecer metas realistas de acuerdo al sexo, edad, tamaño de los huesos y diversos factores, según comentó el especialista. Se puede empezar calculando el índice de masa corporal(IMC), sin embargo, es importante contar con un médico especialista para definir el peso ideal. El cual debe de serapropiado y saludable para el paciente. Una vez establecido el peso objetivo se debe de dividir el objetivo general de pérdida de peso en objetivos más específicos.

De acuerdo con Oviedo, es importante ignorar aquellas dietas que prometen bajar 10 kilos en 10 días, pues, lo recomendable es perder entre 500 gramos y 1 kilogramo de peso por semana. Para lograr bajar medio kilo de grasa, se debe de estar en un déficit calórico aproximado de tres mil 500 calorías, esto depende de cada persona. Se puede conseguirreduciendo la cantidad de calorías ingerida, por ejemplo disminuyendo las bebidas con azúcar o aumentando la cantidad de calorías quemadas al realizar una actividad física.

Otra recomendación dada por el cirujano bariátrico es realizar un seguimiento de los hábitos alimenticios y la ingesta calóricadurante un par de semanas. Es útil hacerlo porque permite tener un mayor control de las porciones, evita comer emocionalmente y permite replantearse si es necesario comer alimentos altos en calorías y bajos en nutrientes.

Asimismo, la actividad físicaes importante, no solo porque quema calorías, sino porque reduce el apetito y dar un impulso emocional. El doctor Oviedo no aconsejo realizar una actividad física en particular, sin embargo señaló que debe de ser una la cual se disfrute hacer para ser constantes. Igualmente, es recomendable dormir entre 7 y 8 horas de acuerdo con laOficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud de Estados Unidos, así como beber agua mientras se realizan otras actividades. Es importante hacerlo, ya que la fatiga y deshidratación pueden disimularse como hambre.