FDA aprueba vacuna de Pfizer en medio de presiones de la Casa Blanca

Afirman que la Casa Blanca instó a comisionado de la FDA a renunciar en caso de no aprobar la vacuna para el 11 de diciembre de 2020

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el 11 de diciembre de 2020 la distribución de emergencia de la vacuna contra la Covid-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer. Sin embargo, afirman medios de Estados Unidos, este anuncio pudo haberse dado antes de lo planeado por la agencia, aduciendo presiones por parte de la presidencia de Donald Trump. Su noticia se ocurrió minutos después del anunció de aprobación de la vacuna por parte de México. Así, Estados Unidos se convierte en el quinto país en aprobar de emergencia su uso.

Medios locales como The Washington Post y The New York Times relatan que Mark Meadows, jefe del gabinete de la Casa Blanca, pidió a Dr Stephen Hanh, comisionado de la FDA, renunciar a su puesto si no aprueba la distribución de la vacuna. Como fuente, citan declaraciones anónimas de conocedores de la situación y aseguran, la presidencia impuso como plazo de término el mismo día 11 de diciembre de 2020.

Por otra parte, durante la mañana del 11 de diciembre de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tachó a la FDA de "burocrática", "lenta"y"vieja"desde Twitter. Aunado a lo anterior, en dicho tuit afirmó haber inyectado grandes cantidades de fondos a la agencia y ordenó al comisionado Hahn "dejar de jugar y empezar a salvar vidas".

Discusiones para la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer en Estados Unidos comenzaron el jueves 10 de diciembre de 2020. Dicho día, el Comité Asesor de Productos Biológicos de la FDA escuchó las recomendaciones de un panel de 22 expertos. Se realizó una votación no vinculante entre los mismos, con un resultado de 17 votos a favor contra 4 en contra y una abstención. Previamente, tras finalizar los ensayos clínicos con resultados positivos, Pfizer y BioNTech solicitaron la aprobación de emergencia para iniciar la distribución durante la temporada invernal 2020.

Tras finalizar el panel del 10 de diciembre, el comisionado comentó: "El staff de la FDA siente la responsabilidad de moverse tan rápido como sea posible. No obstante, ellos saben que deben cumplir su mandato de proteger la salud pública y asegurar que la vacuna autorizada está de acuerdo con los rigurosos estándares de efectividad y seguridad que la gente de América espera".

Con lo anterior en cuenta, medios en Estados Unidos han interpretado el anuncio de la aprobación de la vacuna a la luz de las presiones de funcionarios de la Casa Blanca. Ello revela la premura del ejecutivo actual por distribuir una vacuna lo antes posible en medio de una de las transiciones políticas más polémicas de la historia del país. Estados Unidos fue la quinta nación, tras el Reino Unido, Canadá, Bahréin y México, en aprobar la solución farmacéutica contra la Covid-19 desarrollada por Pfizer.