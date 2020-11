El papel fundamental de los recursos humanos en la nueva normalidad

80% de los CEOs afirma que el departamento RH cumplió un papel de liderazgo

Dentro del mundo empresarial el departamento de recursos humanos (RH) tuvo un papel crítico durante la pandemia porque gestionó el cambio general al crear nuevas formas de trabajo e implementar medidas sanitarias en las empresas. De acuerdo con el estudio de KPGM, "The Future of HR in the New Reality", el 80% de los CEOs afirma, durante la pandemia, RH desempeñó un papel de liderazgo y 79% afirma RH tendrá un papel vital para hacer frente a los retos organizacionales después de la pandemia. Por toda la importancia de este sector y ahora frente al inminente escenario de la nueva normalidad diversos expertos comparten sus perspectivas del papel que tendrá recursos humanos.

Como el 88% de las empresas planea mantener el home office, el personal requerirá de nuevas competencias en la postpandemia, por ello las organizaciones confirman su principal inversión será en tecnología de RH a fin de apoyar el trabajo a distancia. Asimismo, las prioridades han cambiado para RH; en 2019, lo primordial era dar nuevas habilidades a los empleados, ahora en 2020, la norma es prever las necesidades de la fuerza laboral a futuro. De esta manera, los principales retos para RH serán reinventar los servicios proporcionados por la empresa a los trabajadores pensando en responder de manera eficaz a futuras disrupciones.

Brian Kropp, director de Gartner, indica, el primer reto que enfrentarán los líderes de RH será garantizar la salud física y mental de los trabajadores y por ello deberán hacer lo siguiente:

Establecer protocolos tomando en cuenta las indicaciones de las autoridades, proporcionar información sobre el estado de salud de los empleados, identificar los peligros en el lugar de trabajo y reforzar las medidas sanitarias, indicar a los empleados cómo identificar los síntomas de la enfermedad y qué procedimiento hacer para comunicarlo a la empresa.

Por otra parte, en lo relativo al aspecto tecnológico y ante la permanencia del home office, el impacto económico causado por el coronavirus obliga a las compañías y al departamento de RH a reducir costos que permitan garantizar la continuidad de la empresa sin reducir los puestos de trabajo. A pesar del aumento de gastos en tecnología dentro de las empresas durante la pandemia, una encuesta realizada por Oxford Economics a 800 ejecutivos de Recursos Humanos a nivel mundial, destaca la importancia de su uso para poder superar esta crisis, pues asegura este recurso mejora en un 86% el rendimiento general haciendo que sus empleados se sientan felices y comprometidos con la empresa por las siguientes razones:

El uso de nuevas tecnologías permite a RH estandarizar y automatizar ciertos procesos de negocio, eliminando tareas tediosas y de poco valor; con ello pueden centrarse en gestionar el talento y acercarse más a los objetivos de la empresa, incrementando su productividad, optimizando tiempos y reduciendo costos.

Sin duda, el papel de recursos humanos en el escenario de la nueva normalidad será fundamental para el futuro de muchas empresas a nivel mundial. Ante un entorno de incertidumbre, complejidad y disrupción, la reinvención de RH será relevante si se desea mantener el papel de liderazgo destacado durante la pandemia, pero ello no sólo será necesario en el ámbito humano sino también en el tecnológico. Un informe de Deloitte en Latinoamérica asegura, el 78% de líderes de RH calificó el tema de RH en la nube de suma importancia para el futuro de su organización en los próximos 18 meses, por lo que las empresas deberán considerar invertir todavía más en estrategias tecnológicas de RH en la postpandemia.