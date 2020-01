Donald Trump supera a los demócratas en recaudación para elecciones 2020

Entre los aspirantes para la Casa Blanca se encuentran 14 demócratas que buscan la nominación presidencial

De acuerdo con el equipo de reelección de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, los demócratas enfrentan un gran desafío en referencia a la contienda electoral 2020, pues revelaron este jueves 2 de enero de 2020 la noticia de haber conseguido una impresionante recaudación en función de financiar la campaña de Trump, a pesar del juicio político.

Asimismo, a partir del cuatro trimestre de 2019 Trump logró una recaudación de cerca de 46 millones de dólares, aún en medio del escándalo político por su relación con Ucrania y el proceso de destitución impulsado por la oposición demócrata. Cabe mencionar, este resulta ser el mejor periodo de recaudación de fondos, ya que en todo 2019 logró juntar 143 millones de dólares, según el equipo del presidente.

En este sentido, Brad Parscale, gerente de campaña de Trump 2020 mencionó en un comunicado, la oposición demócrata y los medios de comunicación han perdido el tiempo con un simulacro de destitución, mismo que sólo hizo la campaña del presidente más fuerte, como dictan los datos del mejor trimestre de recaudación de fondos.

Donald Trump va a juicio político y se lo acusa de abuso de poder. El proceso inicia el 2020. #ImpeachmentDay pic.twitter.com/OUDQGBEpRz — My Press (@mypress_mx) December 19, 2019

Dentro de este contexto, el 18 de diciembre de 2019 el presidente de Estados Unidos fue acusado deabuso de poder y obstrucción al Congreso por la Cámara de Representantes, misma que es controlada por los demócratas. Asimismo, falta sea juzgado por el Senado, donde se pronostica será absuelto por la mayoría republicana.

Por otra parte, dos días después de la aprobación del juicio político llevado a cabo por la Cámara baja, la campaña electoral de Donald Trump recaudó alrededor de 10 millones de dólares, según un reporte del New York Post.

Entre los aspirantes para la Casa Blanca se encuentran 14 demócratas que buscan la nominación presidencial y ganar a Trump el próximo 3 de noviembre de 2020. No obstante, ninguno de ellos logró recaudar tal cifra de dinero como el actual mandatario. Igualmente, el senador demócrata Bernie Sanders anunció el 2 de enero de 2020 la recaudación de alrededor de 34,5 millones de dólares durante el último trimestre antes de empezar el año electoral, representando el mejor resultado anunciado por un candidato en las primarias demócratas en 2019.

Igualmente, el equipo de recaudación de Sanders mencionó haber superado cinco millones de donaciones individuales, cifra que no había superado en la anterior campaña presidencial sino hasta marzo de 2016. Asimismo, Bernie Sanders se posiciona en segundo lugar en las encuestas internas demócratas, solo detrás de Joe Biden, exvicepresidente de Estados Unidos, conocido por su postura moderada. No obstante, Biden no ha anunciado la cantidad de recaudación del último trimestre de 2019.

Donald Trump, a pesar del escándalo político iniciado a finales de 2019 por su relación con Ucrania, logró superar a los demócratas en la recaudación de fondos para la campaña electoral 2020, con una cifra que casi alcanza los 50 millones de dólares.