Coronavirus detiene filmaciones de películas y series en todo el mundo

Las filmaciones de películas y series en todo el mundo se detienen por el coronavirus

El coronavirus no detiene su propagación en todo el mundo, y la industria del entretenimiento es una víctima más del virus. Múltiples series de televisión, películas y series exclusivas de las principales plataformas de streaming se están viendo afectadas. Por ello, empresas como Walt Disney Company, Warner Bros, Paramount Pictures y otras empresas, decidieron cancelar temporalmente sus rodajes con el propósito de contribuir a la detención del COVID-19.

Una de las películas más esperadas de 2020, Black Widow retrasó su estreno que estaba planeado para el 1 de mayo de 2020 e en las salas de cine en todo Estados Unidos, por ello, el lanzamiento de la película fue pospuesto debido a las preocupaciones sanitarias a raíz de la pandemia del coronavirus. El filme donde narra la historia original del personaje Natasha Romanoff interpretado por la actriz Scarlett Johansson. Black Widow, es la cinta más reciente del universo cinematográfico de Marvel.

De igual manera, Walt Disney Company, informó las detenciones temporales de películas como Little Mermaid, The Last Duel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y los remakes de Home Alone y Nightmare Alley dirigidos por el mexicano Guillermo del Toro. En cuanto a las series de las plataformas streaming Stranger Things con la temporada 4 es la más esperada de 2020 y también tuvo que retrasar sus filmaciones por el COVID-19. La serie más famosa de Netflix decidió detener el rodaje con el propósito de mantener la salud de todo el personal trabajando en la serie, principalmente a los protagonistas de Stranger Things.

La #OIT pidió a gobiernos tomar más acciones en el combate al #coronavirus ya que podrían perderse hasta 25 millones de empleos. pic.twitter.com/OwjmspETZg — NotiPress MX (@NotiPressMx) March 18, 2020

Por su parte, la serie The Witcher con la temporada 2 la cual se lleva a cabo en Reino Unido, suspendió la producción por al menos 2 semanas con la intención de prevenir a los actores y personal de un posible contagio de coronavirus. Cabe señalar, la serie original de Netflix está basada en la saga del autor polaco Andrzej Sapkowski protagonizada por el actor Henry Cavill.

Otras películas que decidieron también posponer sus filmaciones y fechas de lanzamiento por el brote de coronavirus son James Bond, No Time to Die, Fast and Furious 9, la versión live action de Mulan, el spin-off de X-Men titulado The New Mutants y A Quiet Place 2. Algunas películas confirmaron nuevas fechas de lanzamiento; el largometraje de James Bond se estrenará en noviembre y Fast and Furious 9 tiene prevista su salida en abril de 2021. En Hollywood se han cancelado muchas más filmaciones y shows de televisión con audiencia en vivo por medida preventiva a fin de combatir el coronavirus que suma más de 192 mil casos confirmados en todo el mundo al 18 de marzo de 2020.