Body positive: por qué debería gestionarse en las empresas

Actores en diferentes industrias han tomado cartas en el asunto en función de lograr una mayor inclusión a través del body positive

Durante la segunda ola de investigación para la plataforma de conocimientos creativos Visual GPS de Getty Images se reveló, el 80 por ciento de los consumidores no se sienten representados en la publicidad. Las personas consultadas en la investigación aseguraron, no es suficiente tener personas de diversas etnias y orígenes. En este sentido, esperan que las empresas generen un mejor trabajo capturando y retratando estilos de vida y culturas distintas.

Bajo este panorama, resulta necesario que las empresas comiencen a implementar políticas a favor de empoderamiento, la mejora de la autoestima y la autoaceptación del físico. Según el portal especializado RRHHDigital, resulta inminente la transición a políticas y marketing empresarial más incluyentes en función de evitar discriminaciones en los entornos de trabajo.

Pensar que el movimiento de body positive es respuesta al body shaming, es decir, avergonzar a alguien por su cuerpo, ayudará a las empresas a dimensionar la necesidad de implementar estas políticas. Según expertos de RRHH, el body shaming demerita el valor de una persona por su apariencia, siendo causante de importantes problemas físicos y mentales de la persona. Movimientos como el body positive y el body neutrality han ayudado a generar mayor inclusión en las empresas al impulsar la contratación de todo tipo de cuerpos.

Ante esta situación, actores en diferentes industrias han tomado cartas en el asunto en función de lograr una mayor inclusión a través del body positive. Por ejemplo, una de las estrellas de la década, Rihanna, lanzó la firma cosmética de Fenty Beauty, la cual tiene una línea de maquillaje con 40 tonos de base para todo tipo de piel y estilos. Asimismo, lanzó Fenty X Savage, una firma de lencería para todas las tallas, sin distinción de género y adaptada a las tendencias de la moda actual.

Por otro lado, Getty Images y Dove lanzaron la beca #ShowUs, dedicada a promover el trabajo de mujeres emergentes, fotógrafos y cineastas comerciales no binarias de todo el mundo en pro del body positive. Estos talentos están creando historias visuales inclusivas que representen imágenes auténticas de mujeres y personas no binarias y comunidades. La beca otorga a dos fotógrafos 5 mil dólares a cada uno para buscar historias de importancia social.

Entre los ganadores de la beca se encuentran Zula Rabikowska, artista visual polaca, y Alex Sánchez, fotógrafo documental y cineasta de Miami. La primera presentó un proyecto el cual se centra en la identidad femenina contemporánea en Europa del Este. Asimismo, Sánchez investigará la dinámica interna de seis familias y los roles de liderazgo de las madres dentro de ellas.

"Me siento honrada de haber sido seleccionada como una de los ganadores de #ShowUs Leadership"indicó Rabikowska en un comunicado para NotiPress. "La beca me permitirá trabajar en un proyecto documental a largo plazo, que me ayudará a desafiar los estereotipos relacionados con Europa Central y Oriental. La subvención es una oportunidad increíble, que me permitirá hacer un nuevo trabajo, desarrollar mi carrera y contribuir al debate más amplio sobre temas de fronteras y feminidad".

"Esta subvención me ayudará a terminar este proyecto y crear un trabajo que, con suerte, arroje un poco de luz sobre la esencia de la maternidad", arrojó Sánchez. "No puedo pensar en un proyecto mejor en el que trabajar en este momento de cambio en nuestro mundo. Nuestros líderes se están convirtiendo más comúnmente en mujeres y esas mujeres son madres en sus diversas formas. El papel tradicional de lo que es una matriarca ha cambiado y me fascina ver a dónde va en el futuro".

La subvención #ShowUs de Getty Images forma parte del programa de subvenciones más amplio de Getty Images. Este programa, desde sus inicios, ha donado más de 1,8 millones de dólares a fotógrafos y cineastas de todo el mundo. El empoderamiento a personas con diferentes cuerpos permite llegar a nuevos nichos de mercado y fidelizar nuevos clientes. Estos clientes potenciales podrán sentirse más identificados con la marca o empresa al verse representados y visibilizados