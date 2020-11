AMLO asegura estabilidad económica en México pese a quien gane elecciones de EEUU

México tiene garantizada la estabilidad económica y financiera ante cualquier resultado de las elecciones de Estados Unidos

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró, México tiene garantizada la estabilidad económica y financiera ante cualquier resultado de las elecciones de Estados Unidos. "Estamos seguros que, ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera. Nuestra economía es sólida, sana y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros", mencionó el presidente mexicano.

AMLO afirmó, hay que esperar a que se tengan los resultados del conteo de votos antes de realizar un pronunciamiento. El mandatario pidió no adelantarse, no hacer pronósticos, y no tomar partido, "porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país, no debemos nosotros estar en actitudes injerencistas, metiéndonos a la vida interna de otro país", señaló.

Por otro lado, el mandatario defendió su posición al afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, pues ha dado "muy buenos resultados". "Ahí están los datos, estamos saliendo. De nuevo hay crecimiento de la economía" explicó. "Es el mes de octubre con más empleos en todos los años desde que el Inegi [Instituto Nacional de Estadística y Geografía] está midiendo".

Sin dar un dato preciso, AMLO adelantó, las remesas estuvieron "arriba" en octubre y podrían alcanzar los 40 mil millones de dólares ingresos para México. "A pesar de la situación de incertidumbre por lo que está sucediendo en Europa con lo de la pandemia y las elecciones de Estados Unidos, nuestro peso se mantiene con estabilidad", indicó.

En este sentido, el Inegi divulgó las cifras preliminares respecto al repunte del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se posiciona en un 12 por ciento en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores gracias a la reactivación económica y social de México. A pesar de esto, al hacer la comparación interanual, el PIB cayó un 8,6 por ciento respecto al tercer trimestre de 2019.

Asimismo, durante la "mañanera" el presidente de México habló sobre los rebrotes de contagios producidos en Europa, Estados Unidos, e incluso, algunos estados del país. Reiteró, el gobierno de México no tomará medidas coercitivas y afirmó tener confianza en el grado de consciencia del pueblo en función de evitar contagios. "Nosotros no vamos a eso ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente", explicó a pesar de los más de 92 mil fallecimientos, y más de 930 mil casos activos en el país.

Este martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos, bajo un contexto de pandemia, crisis económica y descontento social. Así gane el demócrata Joe Biden, o logre la reelección el republicano Donald Trump, el presidente de México López Obrador aseguró estabilidad económica y financiera para el país.