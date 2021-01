Series y películas que llegarán en enero de 2021 a las plataformas de streaming

Estos son algunos estrenos de series y películas imperdibles para comenzar el año

Año nuevo, series nuevas, y las plataformas de streaming más importantes (Amazon Prime Video, Netflix y Disney Plus) como cada mes, renuevan su catálogo de series y películas. Por esa razón, NotiPress, realizó una lista de las series y películas que estarán disponibles en enero de 2021.

Netflix tendrá disponible a partir del 9 de enero la película Rocketman. La película realizada por el director Dexter Fletcher, relata la historia de Elton John. Desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music, hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias a su talento. Cabe señalar, el largometraje se grabó en 60 días.

Una de las series más esperadas por parte de la compañía de la gran N roja es Cobra Kai temporada 3. Netflix adelantó el estreno de la serie protagonizada por Ralph Macchio quien interpreta a Daniel LaRusso en Karate Kid I y II. La serie estará disponible a partir del primer día de enero y no el 8 como se había anunciado a inicios de 2020.

Después del súbito ascenso de la plataforma Disney Plus, la compañía anuncia los primeros estrenos de 2021. WandaVision, es una de las series más esperadas del año. Producida por Disney Plus y Marvel Studios es una comedia de situación cuya historia combina la comicidad con el universo cinematográfico de Marvel. En esta, Wanda Maximoff (Bruja Escarlata) y Vision, dos superpoderosos viven su vida suburbana ideal, aunque comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Disney Plus estrenará cada semana un capítulo nuevo comenzando el 15 de enero de 2021.

También, la plataforma con más de 73 millones de usuarios activos en todo el mundo, estrenará el 29 de enero la película Clouds. Basado en una historia real, cuenta la historia de Zach Sobiech, un joven cantautor quien se hizo viral en YouTube en 2012 por el video musical de su sencillo del mismo nombre. La canción fue muy sonada, ya que contaba la historia personal de Sobiech con una condición llamada Osteosarcoma (un tipo de cáncer de huesos el cual ataca principalmente a los niños). A raíz de esa situación Disney se inspiró en la historia y decidió contar su vida a través de un largometraje.

Amazon Prime Video estrenará la serie 3 caminos, donde narra la vida de cinco amigos de diferentes nacionalidades unidos por el Camino de Santiago durante tres épocas distintas (2000, 2006 y 2021). La serie mezcla drama y comedia. Además, explora la relación de los cinco amigos y con el paso del tiempo va formando sus sueños, enlazando parejas, amistades y transformando la personalidad de los protagonistas.

One night in Miami, es una de las películas más esperadas para la plataforma de Amazon. La película relata la noche que Cassius Clay (Muhammad Ali), Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown, pasaron en una habitación de hotel en Miami en 1964. En la cual se habían juntado para celebrar la victoria de Ali a sus 22 años cuando se convirtió en campeón mundial de boxeo tras ganarle contra todo pronóstico a Sonny Liston. Sin embargo, la noche terminó convirtiéndose en un debate político.

Enero 2021 comienza con importantes estrenos para Amazon Prime Video, Netflix y Disney Plus, donde lanzarán las primeras series y películas del año. Ello, mientras se consolidan se mercado del streaming y ven al 2021 como un año para aumentar su base de usuarios y encontrar nuevas fronteras en la industria del entretenimiento.