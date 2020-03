El hoyo: el nuevo éxito de Netflix importado de España

Con una temática que se acerca a un mundo postapocalíptico se estrenó en la plataforma de streaming la cinta El hoyo.

Recientemente, y tras concluir su recorrido en las salas de cine españolas, el gigante del streaming Netflix estrenó en su plataforma la película El hoyo. Catalogada como un filme de ciencia ficción y thriller, fue estrenada originalmente en el Festival de Cine de Sitgesel 8 de octubre de 2019.

De acuerdo al sitio IMDb la película habla de "una prisión vertical con una celda por nivel. Dos personas por celda. Una sola plataforma de alimentos y dos minutos por día para alimentar de arriba a abajo. Una pesadilla interminable".

Con una historia de David Desola y un guion desarrollado por el mismo haciendo mancuerna con Pedro Rivero, la cinta ha sido merecedora de varios premios incluyendo People's Choice Award for Midnight MadnessdelFestival de Cine de Toronto, Mejor Película, Mejor Director Revelación, Mejores Efectos Especiales y premio del público en el Festival de Cine de Sitges, Premio Película Joven en Abycine y Premio Goya a Mejores Efectos Especiales. Cabe destacar el hecho de ser la primera vez que una película española gana el premio en Sitges desde el inicio de su entrega 52 ediciones atrás.

Miguel Ángel Palomo de FilmAffinity expresa que es "una alegoría con claras implicaciones sociales, políticas y religiosas, porque, por si alguien lo había olvidado, el hombre es un lobo para el hombre. Los fuertes y los débiles, eterna cuestión (…) Un viaje tan existencialista como desesperanzado que no busca la sutileza, sino la belicosidad y la provocación. Y alza la voz con considerable potencia (…) En su inmersión en la crueldad y el sadismo, que no ahorra sangre y vísceras, cuida a conciencia que la brutal violencia no resulte atractiva, ni mucho menos lúdica".

Tan sólo en España la película recaudó alrededor de235 mil dólarespero su fichaje por Netflix ha logrado que pueda ser vista en el resto del mundo, salvo en los países asiáticos. La película es dirigida por Galder Gaztelu- Urrutia siendo este su primer largometraje. Es protagonizada por porIván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, Emilio Buale y Alexandra Masangkay.

Iván Massaqué declaró que la cinta "es una crítica al capitalismo bastante punzante. Nos dice que no hay que competir, que hay que compartir. Hemos visto que el capitalismo no funciona, y lo que nos está pasando ahora no es tan ficción como lo que sucede en la película".

Con una puntuación de 7,0 de 10 de IMDb, El hoyo resulta una interesante opción de ciencia ficción y thriller para disfrutar en la plataforma de streaming, Netflix, en esta cuarentena.