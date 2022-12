¿TikTok es para todas las empresas? Necesario identificar al público meta

TikTok fue la principal fuente de búsquedas para el 40 por ciento de los cibernautas de la Generación Z

En México, TikTok tiene más de 50 millones de usuarios y aunque al principio era utilizada con fines musicales, en la actualidad se ha posicionado entre la lista de buscadores. Dentro de este contexto, distintas empresas se han sumado a promocionarse o vender sus productos a través de la red social.

De acuerdo con datos de Kepios & Byte Dance, en 2022 TikTok cuenta con 50.5 millones de usuarios mayores de 18 años. Además en julio de este mismo año, TikTok fue la principal fuente de búsquedas para el 40 por ciento de los cibernautas de la Generación Z.

La plataforma ha crecido en el mundo digital, debido al algoritmo encargado de conocer las preferencias del consumidor y reproduce un alcance orgánico de las empresas hacia los clientes, menciona el profesor de EAE Business School, Pere Bacardit para NotiPress. Al igual, el especialista explicó "no todas las empresas deben estar en TikTok". Lo anterior, ya que "la base de una adecuada estrategia de comunicación es la omnicanalidad, no se trata de estar presentes en todas las redes".

A manera de recomendación, Pere Bacardit dijo, TikTok es ideal para sectores con mejor aceptación en la red social, por ejemplo, belleza, moda, joyería, entretenimiento y lifestyle en general. Al mismo tiempo, indica que es fundamental hacer un estudio de su "buyer persona" antes de incorporarse a la plataforma.

Como siguiente tip, el especialista comentó "no hay ninguna razón para que una empresa no esté en TikTok, pero deben tomar en cuenta ser conscientes sobre el contenido que se va a generar y a que público está destinado". Por último se explica la importancia de revisar la conversación que genera una estrategia orgánica en la red social. Este último punto con el fin de ir más allá de tener un alcance top of mind.