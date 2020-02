Netflix dice adiós a la reproducción automática obligatoria

La inhabilitación de la reproducción automática será opcional para los usuarios de la plataforma

Netflix decidió hacer opcional la función de reproducción automática en su pantalla de inicio, una de las características por las que la plataforma había recibido numerosas quejas de sus usuarios al considerarla molesta. De esta manera, los usuarios serán quienes decidan si quieren activa no no esta función.

Diversos usuarios bombardearon la cuenta de la compañía para pedirle que eliminara la opción al considerar incómodo no poder detener las reproducciones mientras elegían qué titulo mirar. Usuarios de redes sociales crearon hilos de Reddit y videos de YouTube exclusivamente con el fin de expresar su enojo y presionar a Netflix para hacer algo al respecto.

Incluso, el director de la película Star Wars: the last Jedi expresó sutilmente en Twitter su molestias por la función con el mensaje: "Juego de consola favorito: navegar por Netflix sin desencadenar los trailers de reproducción automática", dicho mensaje tuvo bastante eco en otros suscriptores identificados con la situación de tener que lidiar con la ansiedad de elegir un filme y además soportar la constante reproducción de videos que no desean ver.

Tras la ola de reclamos, Netflix informó a través de su cuenta de Twitter que luego de leer las quejas y sugerencias de los usuarios y notar que, aunque para muchos es una opción útil, para otra gran mayoría resulta muy molesto, tomaron la decisión de convertir en opcional la habilitación de función de reproducción automática obligatoria.

Los suscriptores podrán elegir si desean o no hacer uso de la reproducción automática de las vistas previas en la pantalla de inicio o de la reproducción automática entre capítulos de las series, aunque destaca que esta última opción ya había sido habilitada por la plataforma en 2014.

@netflix confirma no ser parte de nuevo servicio de #streaming de @Apple.



Apple planea lanzar este servicio para ofrecer contenido de producción original.

????https://t.co/fWXW8O8zPP pic.twitter.com/TjBYV2Yh8O — My Press (@mypress_mx) March 19, 2019

Con un enlace publicado en el tweet de Netflix, los usuarios pueden acceder a una guía que indica el paso a paso para realizar la deshabilitación de la función, que solo puede hacerse a través de un navegador web, pues no se encuentra disponible para la aplicación en teléfonos inteligentes, tabletas o televisores, sin embargo, tendrá efecto en todas las cuentas activas en diferentes dispositivos.

El proceso es sencillo, accediendo a la administración de la cuenta aparecerá, debajo de las opciones de nombre de perfil, idioma y control parental, la sección de reproducción automática que podrá elegirse de forma independiente para cada uno de los usuarios y así evitar la reproducción de videos de avance cada vez que detiene la navegación en un título o la continuación de los capítulos en las series. Netflix tomó en consideraciones las críticas de los usuarios al modificar esta función.