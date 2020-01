Narrativa transmedia, el caso The Witcher 3 tras estreno de serie en Netflix

Contar historias en diversas plataformas es la nueva apuesta de diversas productoras

Contar historias que resulten redituables se está convirtiendo en un reto para las productoras. El uso de narrativa transmedia puede ser una alternativa viable para superar este nuevo reto entre el público consumidor. Tras el estreno de la esperada serie de The Witcher en Netflix, los servidores de The Witcher 3 llegaron a 93,835 jugadores activos simultáneos en Steam, cifra reportada por Marcin Momot el 29 de diciembre de 2019. Dicho volumen no había sido alcanzada desde su lanzamiento original.

Para el grupo de jugadores, fanáticos y público en general de la serie de videojuegos arriba mencionado, el estreno fue todo un éxito frente a la crítica. La serie narra los acontecimientos vividos por Geralt de Rivia y Yennefer (al menos en su primer temporada), los cuales están basados en los libros del autor Andrzej Sapkowski.

La trilogía de videojuegos y la serie comparten origen, pero debido a la dificultad de hacer una adaptación literal de los libros, se desvían cada uno hacia su propia narrativa; lo cual no quita que ambas son adaptaciones bastante buenas y disfrutables. El más reciente título de la trilogía de videojuegos conocido como The Witcher 3: Wild Hunt, salió al mercado en 2015 y fue desarrollado por CD Projekt Red. Después de cuatro años del último lanzamiento de la serie, el público volvió a oír algo acerca de The Witcher, y lo que logró tras su estreno bien recibido no fue nada despreciable para CD Projekt Red.

El reciente entusiasmo por esta historia, no solo es reflejado en usuarios activos del juego, también está presente en el valor de las acciones de la compañía productora. Hobbyconsolas reporta que CD Projekt Red tuvo un incremento en el valor de sus acciones de 21,000%. "Según elíndice bursátil STOXX Europe 600, que enumera las 600 compañías europeas más grandes, ninguna compañía ha realizado un salto porcentual mayor desde finales de 2009." Las ventas de título de la serie se incrementaron vía digital y física.

Otra compañía que se está adentrando al mundo de las series es Microsoft con Halo,quien ya ha informado, el rodaje de la misma a cargo de Showtime. Se prevé su estreno durante 2020. Microsoft anunció el 12 de diciembre de 2019 su nueva consola en los Game Awards 2019 y el más reciente título de la saga Halo, Halo Infitneserá lanzado junto con ésta en diciembre de 2020 según lo anunciado por Phil Spencer.

De ser lanzada la serie de Halo antes de la salida de la consola y juego anunciados por Microsoft, se produciría la compra masiva que sin duda beneficiaria a la marca de videojuegos. Dicho hecho significaría un nuevo paso en la evolución de la narrativa transmedia, por las compras que los fans realicen debido a la emoción de ver a personajes familiares en pantalla, tal como lo fue para The Witcher 3 tras el estreno en Netflix.