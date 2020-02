Mitos y realidades de la infertilidad en mujeres de 40 años

A partir de los 40, las mujeres reducen la probabilidad de quedar embarazadas

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), una de cada seis parejas no logran concebir un bebé de manera espontánea. La infertidilidad es un problema de salud pública y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica de este modo en 2010. En el caso de mujeres de más de 40 años, sus probabilidades de embarazarse se reducen debido a que a diferencia del hombre, que genera espermatozoides durante toda su vida, las mujeres producen alrededor de un millón de óvulos en sus ovarios y no generan nuevos a lo largo de su vida.

A fin de traer información sobre este problema que afecta al 15% de la población, NotiPress conversó con el Instituto Ingenes, especialistas en fertilidad y genética. La infertilidad es igual para ambos sexos. El 40% de los casos de infertilidad se debe a factores masculinos, y el 40% a factores relacionados con las mujeres. Otras causas de infertilidad se deben a la combinación de problemas en la pareja y, solo en un 10% de los casos, se habla de infertilidad inexplicable.

La OMS indica, hay 50 millones de personas en el mundo que no logran un bebé y la cifra crece cada año. Con estos datos en mente, Ingenes abrió el 22 de enero de 2020 una clínica en Tijuana, a fin de dar servicios a parejas mexicanas de Baja California Norte y también al sur de Estados Unidos. De acuerdo a un comunicado del director médico de la filial, el Dr. Nicolás Kameyama,las causas de la infertilidad en "el 98% de los casos se pueden resolver", si se diagnostica de manera oportuna.

Mitos y realidades sobre la infertilidad

Un mito común es pensar que las parejas con hijos, no serán infértiles. Según estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, existe un 11% de las personas que habiendo tenido un hijo, enfrentan problemas para concebir nuevamente. Esta situación se la conoce como infertilidad secundaria.

Infertilidad se asocia con el estrés. Si bien el estrés y otras emociones son el resultado de infertilidad, no necesariamente representan la causa. La infertilidad es un problema médico y la relajación per se, no lo soluciona.

Mucho sexo incrementa las posibilidades de embarazo. Un mito popular sin dudas, cuya realidad difiere. Los especialistas aclaran que la frecuencia es una creencia falsa. Más bien, lo recomendable es establecer el coito cercano al día 14 del periodo menstrual, por incrementar las probabilidades de embarazo en ese momento.

Nutrición es importante durante el embarazo y esto no afecta la fertilidad. Estudios demuestran que un sobrepeso de 10 kilogramos en la mujer, tendrá un impacto del 10% en el riesgo de infertilidad. El Centro Médico Académico de Amsterdam indicó en un estudio, la masa corporal incide en la fertilidad.

Una mujer de 40 años aún es joven y puede embarazarse sin problemas, dice otro mito. Sin embargo, la realidad es otra. Los especialistas de fertilidadsostienen, a partir de los 35 años, la reserva ovárica de la mujer comienza a disminuir y a partir de los 40, los óvulos de mala calidad generalmente superan a los más saludables. Por este motivo, la probabilidad de embarazo se reduce en mujeres de más de 40 años.