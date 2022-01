LG y Samsung presentan tecnologías para el entretenimiento en el hogar en CES 2022

Mostraron avances en la calidad de imagen y sonido, más opciones de tamaño de pantalla y accesorios personalizables

Durante el primer día del Consumer Electric Show 2022 (CES) dos de las más grandes compañías tecnológicas presentaron sus nuevos artefactos para el entretenimiento para el hogar. LG mostró el 5 de enero de 2022 su visión de un estilo de vida mejorada mediante su presentación The Better Life You Deserve. Por su parte, Samsung no desaprovechó la oportunidad para mostrar sus desarrollos tecnológicos más importantes del año.

El CES 2022 se realiza en Las Vegas, Nevada, del 5 al 8 de enero de 2022, siendo un lugar ideal para compartir la innovación tecnológica. Con el fin de darle al consumidor más opciones respecto las pantallas, LG introdujo siete tamaños en su LG OLEDO evo, los cuales van desde 42 hasta 97 pulgadas. Se incluirán aplicaciones para mejorar el entretenimiento en el hogar, donde los consumidores podrán hacer ejercicio desde la comodidad de su casa con Peloton e incluso tener citas con el dentista. También se presentó LG PuriCare AeroTower Air Purifying Fan, el cual es un purificador de aire, ventilador y calentador multifuncional. Este llega a capturar 99.97 por ciento del polvo así como bacterias en el aire. La pantalla todo en uno de 43" de LGOne: Quick Flex cuenta con cámara, micrófonos y parlantes incorporado. Junto con un lápiz táctil el usuario podrá tomar notas y realizar dibujos fácilmente. Además, los trabajos se pueden guardar como archivos y compartir fácilmente a través del teléfono móvil.

#Tecnología | Desde un biosensor que permite conocer los niveles de glucosa en tiempo real, hasta una escaladora vertical fueron premiados por #CES Innovation Awards 2022



➔ https://t.co/DRX7KiB09B pic.twitter.com/6Y1LLMmayp — My Press (@mypress_mx) January 4, 2022

Para mejorar los labores del cotidianas, LG presentó en CES 2022 una nueva lavadora y secadora en forma de torre llamada WashTower. Esta usa tecnología con sensores integrados con Inteligencia Artificial (IA) para detectar la textura de la tela y el tamaño de la carga. De esa manera, personaliza los movimientos de lavado y las temperaturas de secado para un cuidado avanzado de la tela. Con el fin de cumplir el compromiso de ser una empresa sustentable, WashTower utiliza tecnología que permite ahorra la mitad de su energíacon cada carga de secadora. Por su parte, los refrigeradores incluirán InstaView para iluminarlo con dos golpes, también con la máquina Craft Ice el usuario podrá hacer automáticamente lotes de tres o seis Craft Ice de fusión lenta por día.

De acuerdo con LG, los gamers mejorarán su juego con el monitor LG UltraGear 32GQ950, el cual cuenta con tecnología ATW Polarizer. LG 32GQ950 es capaz de procesar video UHD 4K y frecuencia de actualización variable hasta 120Hz. Por su parte, con LG Vision Omnipodlas personas podrán tener una experiencia tipo metaverso. Con esta tecnología los usuarios contarán con un servicio de conserjería IA por Reah, que crea una interacción natural con humanos virtuales para responder varios temas. Por último se presentó CLOi Guide Bot, la cual es un servicio de guía de instalaciones y destinos.

Por su parte, Samsung destacó en CES 2022 sus planes para construir un futuro más sustentable, personalizado y conectado con productos e iniciativas que minimizan el impacto ambiental. Aseguró que se adaptan al estilo de vida de los consumidores y hacen que las experiencias de hogares inteligentes sean realmente fluidas

La visión "Together for tomorrow" de Samsung incentiva colaboraciones que abordan los retos más apremiantes del planeta. En el discurso de apertura en CES 2022, Samsung planeó hacer realidad su visión a través de la introducción de una serie de iniciativas de sustentabilidad, asociaciones con propósito y tecnologías personalizadas y conectadas.

#Tecnología | Desde un ordenador desarrollado por Dell, hasta un tablero de juegos de mesa interactivos son los artículos galardonados con el #CES2022 Innovation Awards



➔ https://t.co/wTnKDWqG8K pic.twitter.com/xPLVnfGdcp — My Press (@mypress_mx) January 3, 2022

Entre la tecnología presentada por Samsung en CES 2022 se encuentra The Freestyle, un proyector, altavoz inteligente y dispositivo de iluminación ambiental, portátil de 830 gramos. Su base versátil permite una rotación de hasta 180 grados. De esta forma, los usuarios podrán mostrar videos de alta calidad en cualquier lugar, sin necesidad de una pantalla separada. El CES 2022 también mostró los modelos más nuevos de las pantallas MICRO LED, Neo QLED y Lifestyle, los cuales cuentan con avances en la calidad de imagen y sonido, más opciones de pantallas, accesorios personalizables y una interfaz mejorada.