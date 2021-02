Influencers GCI aumentan su número en Instagram y otras redes sociales

Qué es y cómo generan ganancias los famosos influencers GCI

Diversas empresas están utilizando Instagram para mejorar sus resultados y encontrar en las redes sociales un potencial aumento en ventas de sus productos. En este sentido, cerca del 80 por ciento de las personas en Instagram siguen a una empresa en esta plataforma, según el sitio web Business Instagram.

A raíz de esa situación, los influencers han comenzado un pequeño imperio para utilizar sus perfiles como plataformas para anunciar cualquier producto que vaya con su audiencia. Pero, recientemente, en Asia se ha disparado la locura entre las personas en Instagram por las Imágenes Generadas por Computadora, o CGI. Agencias, marcas y artistas 3D utilizan a estos bots para expresar ideas políticas, relaciones, emociones y hasta actividades comunes.

En 2016 surgen los primeros CGI en Tokio, Japón dentro de la industria de la moda en Londres y Tokio. Lil Miquela es una de las influencers más seguidas en Instagram, ella tiene 19 años, vive en Los Ángeles. No solo ha colaborado con grandes marcas, sino también ha participado en diversos movimientos sociales gracias a los 2.6 millones de seguidores en Instagram.

Al igual que Lil Miquela, Noonnoouri también es un personaje digital, pero se describe como activista y vegana. Además, trabaja para una agencia de modelaje y por ello ha colaborado con grandes marcas de ropa y calzado. Ambas influencers digitales se adaptan a las últimas tendencias de la moda, acuden a festivales, se toman selfies, sin prestar importancia al hecho de no ser una persona real.

Un estudio realizado por OnBuy afirma, varios personajes creados con tecnología CGI forjan un salario anual por medio de colaboraciones con marcas, números de seguidores y demás patrocinios. Se estima que Lil Miquela, el robot que lucha por el cambio climático en Instagram, obtiene ganancias por encima de los 187 mil pesos MXN al año.

Brud, la empresa que desarrolló a la influencer virtual, ha utilizado los modelos adecuados para crear al personaje, cuyos movimientos son moldeados para crear videos más realistas. Entre los diez personajes virtuales con mejores ingresos en Instagram se encuentran otras dos de la misma empresa estadounidense, Islas Bermudaisbae y Blawko.

Hasta el momento, expertos en el tema de desarrollo de influencers virtuales con CGI explican que existen menos regulaciones para su creación y no pueden negarse a hacer algo, al no ser una persona real. También, no sufren cansancio cuando tienen que grabar un anuncio, no se equivocan y el proceso siempre es más rápido, además, sus creadores no tienen la obligación de revelar su identidad.

Por muy sorprendente que parezca, los influencers virtuales o mejor conocidos como CGI están dominando poco a poco el mercado de las redes sociales, incluidas Instagram. Bunder, empresa detrás de la mayoría de los influencers robot genera ingresos anuales por 10 millones de euros, 353 veces más que la media de trabajadores en Europa, según OnBuy.