GeForce Now, plataforma de Nvidia busca innovar competencia no tradicional

Nvidia lanza una plataforma para gamers con tarjeta gráfica virtual

A pesar de la fuerte competencia que existe en el terreno de los videojuegos, se une un nuevo rival. La compañía Nvidia, reconocida a nivel mundial por tener tarjetas gráficas especializadas en gaming, decidió lanzar su propio streaming de videojuegos. GeForce Now, es el nombre de la plataforma y el objetivo es claro; no competir con las consolas tradicionales ni tampoco entrar al mercado de servicios basados en la nube. Su diferenciación, convierte a la plataforma en un competidor no tradicional.

Nvidia decidió vincular las cuentas de los usuarios con alguna que tengan en Steam, Epic Games Store, Uplay o Battle.net para acceder a todos los juegos previamente adquiridos. De esta manera, los usuarios tendrán la posibilidad de descargar los juegos, almacenarlos en su consola de la misma marca, sincronizar los juegos de cualquier sitio, e inclusive, sincronizar juegos antiguos sin la necesidad de utilizar algún parche para poder reproducirlos.

La nueva plataforma tiene dos opciones; jugarlo de manera gratuita o pagar una mensualidad de 4.99 dólares. Esta membresía tendrá acceso al modo "Founders", lo que posibilitará jugar por 6 horas al día y acceder al uso de la tecnología RTX y ray tracing sin importar el hardware del dispositivo, ya que es posible jugarlo en una tablet, PC o laptop sin tarjeta gráfica poderosa, incluso hasta en smartphones.

Cuando se paga la versión "Founders", la aplicación agrega virtualmente una tarjeta gráfica GeForce a la PC, Mac o teléfonos con sistema operativo Android o iOS. El servicio se conecta y permite jugar los títulos comprados en alguna tienda digital; en la versión gratuita, solo es necesario crear una cuenta, para acceder al contenido, pero hay sesiones limitadas con tiempo de una hora, además de esperar a los servidores para poder jugar el título de preferencia. Ambas opciones tienen una prueba gratuita de 3 meses y constituyen una novedosa forma de competencia no tradicional en el negocio de los videojuegos.

Los juegos de video son una industria en crecimiento. Existen alrededor de mil 200 millones de jugadores en PC, el problema es cuando los usuarios desean jugar y no tienen una computadora gamer con las características necesarias para jugar títulos que requieren muchos procesos gráficos y un alto rendimiento en el hardware. Actualmente, la lista de juegos es amplia, cuenta con 30 juegos exclusivos en diferentes tiendas en línea con gran variedad de títulos.

Por tanto, Nvidia se une como nuevo rival a la lista de la batalla por tener la mayor afluencia de jugadores en sus plataformas y compite con Google Stadia, Xbox XCloud y Sony en alianza con Azure de Microsoft. GeForce Now desafía de forma no tradicional a las consolas clásicas y la oferta para los jugadores se amplía cada vez más.