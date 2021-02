Founder Institute lanza convocatoria para el emprendimiento tecnológico en México

Siete de cada diez empleos en México son creados por emprendedores

En 2019, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) posicionó a México como el segundo mejor país para el emprendimiento. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sostiene, en México existen más de 4 millones 230 mil pequeñas y medianas empresas (pymes) y, siete de cada diez empleos en el país son creados por emprendedores. No obstante, por el panorama de incertidumbre por la pandemia de Covid-19, la inversión y aceleración de startups y negocios se ha visto mermada. Ante este panorama, la aceleradora de startupsFounder Institute, a través de una convocatoria abierta, impulsa el emprendimiento tecnológico de México.

Founder Institute se convirtió en una de las aceleradoras de startups más grandes del mundo, al contar con un portafolio de 5 mil compañías para 2020. Bajo esta línea, la institución impulsa y acompaña el emprendimiento tecnológico a través de su programa con el objetivo de hacercrecer sus ideas de negocios.

NotiPress entrevistó a Lorena Sánchez García, directora de Founder Institute México para profundizar sobre los beneficios de trabajar con una aceleradora. "Una de las ventajas de Founder Instutite es que las clases son de emprendedores para emprendedores" detalla al directiva, "todas las personas que son mentores han tenido ya algún emprendimiento, y la gran mayoría tienen éxito". Asimismo, Sánchez señala, cuentan con un programa muy acelerado de 14 semanas, en el cual los emprendedores podrán recibir asesoramiento para construir su equipo. Así como para lograr un producto con tracción, y posicionar a la compañía para recibir inversión; "tenemos un programa muy sistematizado y muy probado que funciona, se revisa cada semestre para añadir nuevos aprendizajes con respecto a cómo se mueve el mundo".

#Economía | Ante el crecimiento de los pagos digitales en México, #Banxico impulsará adopción de CoDi, soluciones para negocios y mejora en la UX de su app móvil



➔ https://t.co/Vh392PtIKZ pic.twitter.com/kL9okNlSY1 — My Press (@mypress_mx) January 28, 2021

Debido a la coyuntura por la pandemia, el programa que ayudará a los emprendimientos tecnológicos mexicanos se realizará de manera virtual. Este pretende ayudar a cualquier persona, con experiencia en negocios o recién egresado, que quiera emprender un negocio en la industria tecnológica. Entre los emprendimientos tecnológicos que ayudará a acelerar este programa están medios digitales, software, biotecnología, tecnologías limpias, comercio electrónico, avisos comerciales, consumo electrónico, entre muchos otros.

Por otro lado, por primera vez desde su fundación, Founder Institute abrió simultáneamente aplicaciones en más de 75 sedes. Esto permitirá que más emprendedores y empresarios se inscriban en línea en función de lograr una recepción mayor a nivel mundial. Asimismo, la aceleradora redujo las tarifas del curso para los programas en todo el mundo hasta en un 40%, y lanzó un sistema interno para que los fundadores reserven horas de oficina virtuales con mentores quienes son parte de su red.

#Tecnología | Adaptación tecnológica facilita condiciones seguras de trabajo y da pautas para un crecimiento en los #negocios.



➔ https://t.co/ZnkNkPmTf4 pic.twitter.com/JP6vG2jQ08 — My Press (@mypress_mx) December 17, 2020

De igual manera, Founder Institute creó eventos semanales para emprendedores inscritos con su equipo con sede en Silicon Valley como el Ask Me Anything (AMA). Este programa se se basa en sesiones con emprendedores graduados del programa y líderes locales, en el cual los "novatos" pueden preguntar "cualquier cosa" con respecto a su negocio."Las dudas pueden ir desde cuándo y dónde constituirse, hasta cómo desarrollar un producto tecnológico y temas de valuaciones", describe Sánchez García.

La misión del Founder Institute es globalizar a Silicon Valley en función de construir ecosistemas sostenibles que crearán nuevos puestos de trabajo a nivel mundial. Con el objetivo de apoyar a los emprendimientos tecnológicos mexicanos, la aceleradora de startups abrió una convocatoria que ayudará a los emprendedores a lanzar negocios de impacto en su ciudad, así como a ser parte de una red grande de directores ejecutivos, líderes de ecosistemas e inversores.