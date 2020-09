BodyCompass, el dispositivo que monitorea las posiciones del cuerpo mientras duermes

El dispositivo tiene por objetivo a los pacientes con epilepsia que de dormir en una posición diferente, podrían fallecer de un ataque

La tecnología ha avanzado de tal forma que actualmente es posible monitorear signos vitales y hábitos que antes no eran posibles. Las apps de monitoreo de sueño así como los wearablespara monitorear el cuerpo mientras se ejercita se han vuelto muy populares. En esta línea, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) crearon BodyCompass, un dispositivo capaz de monitorear las posiciones del cuerpo durante el sueño, de gran ayuda para pacientes con epilepsia o Parkinson.

Un equipo de cinco ingenieros pertenecientes al Laboratorio de Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial del MIT desarrollaron un dispositivo que con ondas de radio es capaz de detectar la posición del cuerpo mientras duerme. BodyCompass fue publicado, primero, en la revista Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologiesy su presentación formal será durante el UbiComp 2020, del 11 al 15 de septiembre en Cancún, México.

"Se ha vuelto evidente que a los pacientes no les gusta portar dispositivos, olvidan usarlos, se vuelven incomodos, la vida de la batería es corta y la transmisión de datos suele ser difícil", declaró Dong Woo Lee, neurólogo especializado en epilepsia de la Escuela de Medicina de Harvard, quien no estuvo asociado al estudio, "un dispositivo non-wearable sin contacto como BodyCompass puede superar estas problemáticas".

BodyCompass analiza el reflejo de las señales de radio que rebotan en los objetos de la habitación, diferenciando entre otros objetos y el cuerpo humano al reconocer las señales únicas de la respiración, previamente investigadas por el equipo en otro estudio. Mediante la red neuronal personalizada, el dispositivo interpreta los reflejos recibidos e infiere cómo es que el cuerpo está acostado con gran precisión.

El dispositivo fue probado en 200 horas de información de 26 personas saludables; se obtuvo que BodyCompass acierta con un 94% de exactitud en cuanto a la posición. La exactitud resulta relevante en cuestiones médicas, pues determinar la posición al dormir de una persona con epilepsia podría evitar muertes inesperadas de los pacientes.

"Por desgracia, muchos pacientes no son conscientes de cómo duermen en la noche o en qué posición terminan", mencionó Lee, "un sistema de monitoreo como el de BodyCompass innovaría el campo al permitir el monitoreo en línea de base de nuestros pacientes para evaluar su riesgo, y cuando se combina con un sistema de alerta o intervención podría salvar a los pacientes de una muerte inesperada por epilepsia".

Las funciones y precisión del dispositivo BodyCompass lo hacen ideal para el sector salud, en pacientes donde la posición del cuerpo al dormir resulta vital, así como para realizar estudios que permitan relacionar el cómo dormimos con ciertas patologías, y también "un producto comercial, depende de las necesidades" como afirmó Shichao Yue, líder del estudio, "el trabajo futuro puede combinar nuestro detector de postura del sueño con tales colchones para mover a un paciente con epilepsia a una posición más segura si es necesario".