¿Realmente funcionan los suplementos de colágeno?

Péptidos de colágeno prometen ser una fuente de juventud, pero la realidad es que hay pocos estudios

Durante el 2020, el colágeno tuvo un crecimiento en Instagram, pues, las publicaciones con el hashtag #collagen aumentaron 29 por ciento, según New Nutritio Business. En ese sentido, cientos de personas se pudieron plantear la pregunta si es necesario un extra de la proteína que produce el cuerpo por sí solo.

Por medio de un comunicado de prensa, al cual NotiPress tuvo acceso, el Hospital Houston Methodist explicó que el colágeno es una proteína estructural importante para el tejido conectivo. Es decir, por medio de su diseño fibroso, la piel, huesos, músculos y ligamentos adquieren fuerza y elasticidad.

El cuerpo produce el colágeno por medio de diversos aminoácidos de forma automática, pero, algunas veces puede ser adquirido por medio de alimentos altos en proteínas. Además, unir sus fibras necesita de vitamina C, la cual se puede encontrar en algunos cítricos.

Sin embargo, la producción natural de colágeno se reduce paulatinamente, provocando la aparición de signos de edad, tales como las arrugas. Pero, la falta de producción de la proteína puede verse afectado por otras variantes:

Actualmente, los productos de colágeno están hidrolizados en péptidos, los cuales, tienen un tamaño pequeño para poder ser absorbidos con mayor facilidad. En ese sentido, se podrán encontrar en polvos o pastillas orales.

Las investigaciones actuales señalan que las afirmaciones mercadológicas son limitadas para conocer sus beneficios. Solamente se sabe que los péptidos son absorbidos por el tracto gastrointestinal, según expertos del Hospital Houston Methodist. Como consecuencia, el nivel de aminoácidos incrementa, los cual, señala la incorporación de los péptidos en el organismo, pero no si es utilizan para crear colágeno u otras proteínas.

Además, se han hecho estudios con muestras de ocho personas, imposibilitando que los resultados sean relevantes. Incluso, las mismas compañías dedicadas a la elaboración de suplementos hacen estudios, los cuales, podrían estar sesgados.

La vitamina C, al ser necesaria para sintetizar el colágeno, debería de ser consumida en altos niveles para poder activar y funcionar el suplemento. Si bien, los estudios señalan que tomar los péptidos no dañan la salud, es recomendable consultar con un médico antes de tomar cualquier suplemento. No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos(FDA, por sus siglas en inglés), no regula los péptidos de colágeno, por lo cual, se recomienda investigar si los productos han sido probados y certificados por un laboratorio independiente.

Asimismo, no se deben de consumir los suplementos con ingredientes adicionales al colágeno hidrolizado. En particular, se deben evitar los que tengan azúcar,pues pueden dañar la salud al consumirla en exceso por largo tiempo.

Para producir colágeno de forma natural, es importante comer unadieta equilibrada con las suficientes proteínas, las cuales, aumentarán conforme pasan los años. Además, contar con una buena dieta permite asegurar el consumo necesario de vitamina C para sintetizar la proteína dentro del organismo.