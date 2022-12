¿Fiestas decembrinas? 10 tips para no comer exceso

Saltarse las comidas puede generar comer en exceso durante fiestas decembrinas

El acto de comer más allá de lo necesario para nutrirse puede definirse como comer en exceso; dicha actividad puede generarse aún más durante las fiestas decembrinas. Lo anterior, ya sea intencional o no, puede traer síntomas a corto plazo tales como malestar estomacal; asimismo, hay consecuencias a largo plazo que pueden afectar muy negativamente la salud.

"Durante el transcurso de semanas, meses o años, comer en exceso puede afectar el colesterol y podría afectar el control del azúcar en la sangre". Esto podría poner en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, señaló Kylie Arrindell, nutrióloga de bienestar .

Alimentarse de manera consciente y detenerse al sentirse satisfecho son dos factores claves para entender cuándo es que ocurre el comer demasiado. De esta manera, la nutrióloga del Hospital Houston Methodist comparte 10 tips para no comer en exceso durante fiestas decembrinas.

Tras lo anterior, familiarizarse con los tamaños de porción recomendados es el primer tip para no comer en exceso durante fiestas decembrinas. Es decir, comenzar a analizar las etiquetas nutricionales de los alimentos y las cantidades recomendadas en un plato del bien comer.

Asimismo, conocer el parámetro indicado también ayudará a responsabilizar a no comer cuando ya no se necesita. Otra manera de entender de qué tamaño son las porciones saludables, es preguntándole a un nutriólogo para no comer en exceso durante las fiestas decembrinas.

Incluir una fuente de fibra en las comidas y cenas es uno de los tips para no comer en exceso. Esto porque dicho nutriente es útil para la saciedad, ya que brinda la sensación de estar satisfecho después de comer, que puede aplicarse durante las fiestas decembrinas.

La tercera recomendación para no comer en exceso es evitar saltarse las comidas; ello puede causar episodios de hambre intensa y más durante fiestas decembrinas. Esto puede ser generado por el ayuno intermitente, cuya base es saltarse las comidas; sin embargo puede conducir a una hambruna que genera el alimentarse sin medida.

Conocer y limitar los alimentos que son más fáciles de comer en exceso es la cuarta recomendación. Esto porque cada persona tiene sus propias preferencias individuales sobre los alimentos y bebidas, ningún alimento debe consumirse en exceso, incluso aquellos saludables. Lo anterior, debido a que las tentaciones humanas se guían más por alimentos no saludables y más aún durante fiestas decembrinas.

Mantenerse hidratado es el quinto tip; esto porque el presentar sed a menudo se pueden confundir con hambre. Así pues, cuando se sienta hambre, es recomendable primero tomar unos sorbos de agua para determinar si realmente tienes hambre o simplemente sed.

Reflexionar por qué se está comiendo y prestar atención a las señales de hambre, es la sexta recomendación. Ello, porque cuando no se está en sintonía con el momento de parar de comer, es más probable que se continúe por inercia y termine comiendo en exceso.

Otro de los tips durante fiestas de decembrinas es reducir la velocidad al momento de alimentarse para así no comer en exceso. El objetivo es darle tiempo al estómago de saber que se encuentra lleno y el cerebro hambriento; ello, para sincronizarse entre sí. Es decir, para que el estomago le comunique al cerebro si se encuentra lleno pueden pasara hasta 20 minutos.

Por otra parte, el séptimo consejo para no comer en exceso es repensar si se debe llenar el plato por segunda ocasión y más durante fiestas decembrinas. Lo recomendable es esperar de 5 a 10 minutos antes de obtener otra porción para evaluar si todavía se tiene realmente hambre. Y, si es así entonces asegurarse de que su porción adicional sea principalmente de comida saludable.

Una de las formas de prestar atención al proceso de alimentación y después de comer es hacerlo sin distracciones, este es el octavo consejo para no comer en exceso. El último tip para evitar los arrancones de comida durante las fiestas decembrinas es no ser tan duro con uno mismo. Se puede comer de todo, pero también se deben hacer elecciones inteligentes y saludables al momento de comer.

Comer en exceso se convierte en un hábito indulgente, pero poco saludable que se refuerza una y otra vez y más durante fiestas decembrinas. "Cuando esto sucede habitualmente, debemos indagar el por qué te excedes más a menudo", explica la nutrióloga Arrindell.